¿Crear presentaciones e infografías originales sin saber de diseño?

Si algo tenemos en común todos los emprendedores, empresarios, fundaciones, freelance o autónomos es la necesidad de contar con herramientas que nos permitan presentar información de tal manera que podamos transmitir nuestro contenido de la forma más memorable posible, por ello, contar con una buena herramienta para esto es imprescindible para todos los que queremos vender una idea.



Por ello, resultar innovador en la creación de presentaciones, infografías, volantes, animaciones o avisos no es fácil sin la necesidad de contratar un diseñador o un experto en las nuevas herramientas se hace muy complicado, así que conseguir una herramienta web que permita tener formas originales para hacer estas presentaciones debe entenderse como un tesoro, y asi debe el lector entender a VISME (www.visme.co).



Visme (www.visme.co) es una herramienta web que permite al usuario crear cualquier tipo de contenido visual de forma intuitiva, rápida y sencilla, sin necesidad de experiencia previa en diseño o en otras herramientas de presentaciones, tampoco tendrás que descargar software a tu equipo, sino que bastará un registro gratuito para ser capaz de elaborar tu propio material de diseño con alta calidad e impacto visual, ya que Visme (www.visme.co) te facilita los recursos para elaborar contenido visual.







Si tuviera que enunciar las ventajas de usar Visme, creo que la más interesante es la analítica web sobre los contenidos creados en esta herramienta, ya que permite saber cuantas personas y de donde provienen las visualizaciones al contenido, seguida de la simpleza y libertad para editar, junto al acceso a una base de datos de recursos que tiene Visme (formas, imágenes, editores de texto, etc) y la posibilidad de subir y usar contenido propio. Sin olvidar la posibilidad de crear animaciones sorprendentes de forma muy sencilla.



Pero no queda allí, también me permite definir la privacidad de los contenidos creados, tenerlos siempre contigo (ofrece portabilidad al poder exportarlo en variados formatos como JPG, PDF, HTML, etc), además de poder insertarlo en tu propio sitio web.



La herramienta VISME cuenta con documentación extensa tanto para facilitar la creación de contenidos como consejos para mejorar las presentaciones y el contenido digital, así como una sección de soporte para facilitar aún más el proceso creativo.



Empresarios, universitarios, emprendedores, equipos de marketing, docentes e incluso alumnos de primaria ya están trabajando y rompiendo los viejos esquemas con Visme, que está disponible en inglés y próximamente en español.



Únete y crea proyectos (hasta tres) con la membresía gratuita.

Pruebala, te enamorará y luego podrás convertir tu filiación en Premium por un costo desde $25 al mes.













Related Posts