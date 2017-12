¿Se puede triunfar en internet no invirtiendo nada?

Esta es una de las preguntas más frecuentes (entre otras claro) que me hacen, o son dudas que tienen (y tuvimos todas) las mujeres que quieren comenzar a emprender a través de internet.

¿Para qué voy a invertir si no sé cómo me ira?

¿En qué debería invertir? No quiero gastar en algo que no tenga sentido.

No tengo dinero, quiero todo gratis.

Sí. Todos lo hemos pasado.

El negocio sin inversión no existe

De alguna forma terminas invirtiendo algo.

Tiempo: he invertido horas en aprender y estudiar

he invertido horas en aprender y estudiar Dinero: he comprado cursos o libros, asesoría: que no solo me han enseñado cosas si no que me han hecho ganar más tiempo (enfocándome en lo importante)

he comprado cursos o libros, asesoría: que no solo me han enseñado cosas si no que me han hecho ganar más tiempo (enfocándome en lo importante) Fe: he invertido en mi fe. No solo la religiosa. He aprendido a confiar y creer en mi. A veces en nuestro entorno tenemos a personas que , por miedo o desconfianza, nos tiran nuestros proyectos abajo. Si nos dejamos abatir, lo único que perderemos es la confianza en nosotras y dejaremos la posibilidad de demostrar que nosotros podemos.

A veces veo que la intención o consciencia popular de trabajar por internet es el : todo rápido, todo fácil, todo gratis.

En mi experiencia, estas tres cosas no han prosperado. A veces sí es verdad que se pueden simplificar las cosas y aprovechar los recursos gratuitos que hay (sobre eso hablaré más adelante). Por que hay muchos y algunos muy buenos.

Pero no hablo sólo de tener una cuenta gratutia en mailchimp hasta los 2500 suscriptores. No.

Estoy hablando sobre la “mentalidad” de recibir todo gratis y no querer invertir nada

Para cualquier proyecto que tengamos en mente, debemos invertir algo. Ya sea nuestro tiempo, nuestra voluntad, nuestro dinero.

Y el costo de oportunidad nos dirá que cuando decidimos hacer algo, dejamos otra cosa por hacer. Esto quiere decir, que siempre vamos a tener que elegir. Y cuando decidamos, quedaran afuera otras opciones.

Esta en nuestra propiedad el elegir cuál de esas opciones tomaremos. La mejor para nosotras, no para el resto.

Related Posts