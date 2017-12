¿Que vender por internet?

El internet nos presenta una serie de posibilidades para que podamos conseguir una entrada adicional a nuestros ingresos o dedicarnos a los negocios por internet.

podemos vender por internet productos físicos a través de ebay, mercado libre, o amazon por ejemplo.

Podemos vender productos virtuales, es decir aquellos productos que son descargables en internet y entre ellos tenemos, libros electrónicos, audiolibros, cds electrónicos entre otras cosas.

¿Tengo que crear mis propios productos para vender por internet?

No necesariamente, puedes crear tus propios infoproductos o puedes dedicarte a vender productos de terceros

¿cómo hago para no tener problemas legales?

Lo importante es que escojas vender productos que son legales y de una forma legal, es decir respetando los derechos de autor. Hay quienes venden productos que no tienen licencia para hacerlo, y esto solo acarrea problemas y dolores de cabeza.

La forma de hacerlo legal es con sistemas de afiliados, muchas de las páginas de internet tienen su propio sistema de afiliados, que te permiten ganar un porcentaje muy elevado del producto. El sistema funciona por que el autor gana una parte de la venta y quien vende el producto puede ganarse entre el 50 y el 70% del valor de este. Lo cual resulta ser muy rentable.

Hay otro tipo de productos que tu compras con derecho de reventa, es decir que al comprarlo el autor te permite que lo vendas nuevamente.

El otro negocio clásico en internet es el multinivel. SI vas a dedicarte a ello, deberás escoger una buena compañía y estar seguro que te pagarán tus comisiones.

¿Cómo vender?

La forma de hacerlo es con un blog o una página web, aprender de como hacer marketing, el manejo del sitio web y todo lo necesario para poner en funcionamiento el sitio web, tener un buen posicionamiento y recibir visitas que se traduzcan en ventas.

Las personas de negocios y los grandes empresarios saben que el tiempo es oro, y es cierto por que en realidad debemos dedicar nuestro tiempo a obtener ganancias. En internet hay dos formas de hacer las cosas una es recopilar la información solos y poco a poco. Es efectivo pero lento por que no siempre se obtiene toda la información y por que no tenemos criterio para saber que es lo que en realidad es bueno y que no lo es.

Hay una forma mucho más efectiva de ganar el dinero y es alguien que te lleve de la mano, que te muestre como hacer y como lograrlo, en que debes centrar tu tiempo y como obtener ganancias rápidamente, esto es tener la información básica en un solo sitio y empezar a ganar rápidamente, es entonces cuando el tiempo se traduce en inversión y en ganancias. Conozco la información que hay en él y hoy por hoy tengo el suficiente criterio para contarte que me hubiera gustado empezar por allí y centrar mi tiempo en lo realmente importante.

Además de ello, considero que la información contenida allí es básica para todo aquel que quiera empezar a ganar dinero rápidamente en internet, bien sea por que tu objetivo sea vivir de Internet o por que quieras ganancias ocasionales, mensuales o darte una nueva oportunidad en tu vida.

