¿Que es una startup? y Ejemplos de startups

La definición estándar de startup o emprendimiento dinámico engloba a todas aquellas compañías de nueva creación que tienen unas grandes posibilidades de crecimiento y, en muchas ocasiones, cuentan con un modelo de negocio escalable.

Las startup que poseen un fuerte componente tecnológico y están vinculadas al mundo de Internet y las TICs. Por ello, las startups tecnológicas suelen diferenciarse de otras empresas jóvenes en sus posibilidades de crecimiento y necesidades de capital.

El objetivo de una startup es conseguir un número suficiente de seguidores o de usuarios para así poder disponer de más recursos que se puedan volver a invertir y a partir de ahí conseguir más beneficios. Cuando una startup alcanza esta “masa crítica” deja de ser una startup para convertirse en una empresa.







Los emprendedores por lo general comienzan como una idea de negocio creativo, y el paso inmediato es agregar diferenciación a dicha idea a través de la innovación, para finalmente emprender el negocio.

Emprendimiento dinámico

Un emprendimiento dinámico o startup no es una pequeña versión de una gran empresa. Según Steve Blank, emprendedor serial y académico de la Universidad de Stanford, “es una organización temporal en búsqueda de un modelo de negocios rentable, replicable y escalable”, definición de la cual podemos desprender los siguientes conceptos:

Organización temporal : El objetivo de una startup es pasar a ser una gran empresa. Es una organización temporal, puesto que se convierte en una empresa o bien, fracasa.

: El objetivo de una startup es pasar a ser una gran empresa. Es una organización temporal, puesto que se convierte en una empresa o bien, fracasa. En búsqueda : Toda startup comienza con ideas y una visión por parte de sus fundadores. No conocemos quiénes son nuestros clientes, cuáles son las características que debe tener nuestro producto y cómo nuestro modelo de negocios se amplía hasta convertirse en una empresa exitosa. Por lo tanto, el objetivo principal es convertir todas nuestras hipótesis en hechos comprobados.

: Toda startup comienza con ideas y una visión por parte de sus fundadores. No conocemos quiénes son nuestros clientes, cuáles son las características que debe tener nuestro producto y cómo nuestro modelo de negocios se amplía hasta convertirse en una empresa exitosa. Por lo tanto, el objetivo principal es convertir todas nuestras hipótesis en hechos comprobados. Modelo de negocios : Lo que buscamos es un modelo de negocios, es decir, la forma en que la empresa crea y captura valor desde un segmento de mercado particular. Explicaremos este concepto en profundidad en las siguientes secciones de este módulo.

: Lo que buscamos es un modelo de negocios, es decir, la forma en que la empresa crea y captura valor desde un segmento de mercado particular. Explicaremos este concepto en profundidad en las siguientes secciones de este módulo. Rentable : Al lanzar cualquier emprendimiento nuevo, buscamos que los ingresos que pueda generar sean mayores a todos sus costos.

: Al lanzar cualquier emprendimiento nuevo, buscamos que los ingresos que pueda generar sean mayores a todos sus costos. Replicable : Se necesitan procesos de producción, marketing y ventas que puedan repetirse con todos y cada uno de los clientes de nuestro segmento de mercado objetivo. Esto es lo que permite que nuestro negocio pueda abarcar otros mercados, haciendo pequeños ajustes en nuestra propuesta de valor.

: Se necesitan procesos de producción, marketing y ventas que puedan repetirse con todos y cada uno de los clientes de nuestro segmento de mercado objetivo. Esto es lo que permite que nuestro negocio pueda abarcar otros mercados, haciendo pequeños ajustes en nuestra propuesta de valor. Escalable: Los ingresos deben ser capaces de crecer a un ritmo superior al que lo hacen los costos fijos y variables, lo que es consecuencia de la obtención de economías de escala.

Diferencia entre startup y empresa tradicional

En relación a lo anterior, podemos notar que un emprendimiento dinámico o startup se diferencia de una gran empresa principalmente por la incertidumbre que posee. Una empresa establecida opera un modelo de negocios ya conocido: conoce quiénes son sus clientes, cuáles son sus problemas, qué características deben tener sus productos, cuáles son los canales de comunicación y comercialización más adecuados, entre otros aspectos. Por su parte, una startup necesita operar en modo “búsqueda”, poniendo a prueba sus ideas e hipótesis iniciales por medio de experimentos que le permitan capturar ágilmente la visión de sus clientes, todo para encontrar un modelo de negocios rentable, replicable y escalable.

Entender lo anterior generará tremendos cambios en la cultura del equipo emprendedor y en el proceso para lanzar una nueva startup.

Tradicionalmente, lanzar nuevos productos o servicios al mercado implica una fase de diseño, construcción, pruebas y lanzamiento, sin una comunicación constante con el cliente, quienes muchas veces son “escuchados” solo cuando se quiere conseguir la primera venta. Sin embargo, cuando nos encontramos iniciando una startup, este proceso tiene elevadas probabilidades de fracasar, porque no nos hemos dedicado a comprobar si efectivamente estamos creando algo que las personas quieran y estén dispuestas a pagar por adquirirlo.







Para tener éxito, los fundadores de una startup deben entender que su objetivo principal es convertir sus hipótesis o supuestos en hechos validados tan pronto como sea posible, “saliendo del edificio” para preguntar a los clientes si lo que tenemos en mente es correcto, cambiando rápidamente aquellas ideas o conceptos que tenemos errados.

Ejemplos de startups

Para aclarar el concepto de startup vamos a mencionar a las startup mas famosas de la historia y como se iniciaron:

Uber

En una tarde nevada de París en 2008, Travis Kalanick y Garrett Camp tuvieron problemas para conseguir un taxi. Así que se les ocurrió una idea simple: tocar un botón para llamar a un auto.

Lo que comenzó como una app para pedir autos negros premium en algunas áreas metropolitanas, ahora está cambiando cómo se mueve el mundo.

Según Wall Street Journal, la última ronda de financiación de Uber catapultó su valor de mercado hasta 68.000 millones de dólares. Uber ha tenido en total 9 rondas de financiación. Es la startup más valiosa del mundo.

Airbnb

Reserva alojamientos y experiencias especiales alrededor del mundo.

Airbnb comenzó en 2008, cuando dos diseñadores que tenían espacio libre en casa alojaron a tres viajeros que buscaban un lugar donde quedarse.

La compañía de alquiler entre particulares está valorada en 31.000 millones de dólares. Airbnb es la segunda compañía estadounidense no cotizada más valiosa tras Uber.

Dropbox

Dropbox te permite alojar tus fotos, documentos, vídeos y otros archivos. Puedes acceder a tus cosas desde cualquier lugar y compartirlas fácilmente.

“La historia proverbial es: yo iba de Boston a Nueva York en el autobús de Chinatown, se me olvidó el USB y estaba tan frustrado, realmente conmigo mismo, porque me seguía pasando. Pensé que no quería tener este problema de nuevo. Y abrí el editor y comencé a escribir un código. No tenía ni idea de lo que se convertiría. Pero éstos fueron los inicios” – Las mejores startup nacen resolviendo un problema propio, recuerda pequeño padawan

Dropbox fue valorada en unos $ 10 mil millones en 2014 y ahora ya cotiza en bolsa.

Ahora que ya sabemos que es una startup o emprendimiento dinámico, vamos a seguir los pasos para probar nuestra idea de negocio con el método lean canvas







