¿Qué es la misión empresarial? y ¿Por qué es importante?

Escribiendo este artículo me vienen gratos recuerdos de cuando me encontraba estudiando en la universidad. Recuerdo aquel primer día de clases cuando uno de los mejores maestros que he tenido (y del cual aprendí no solo el verdadero valor de la misión, sino además la importancia que llega a tener dentro de una empresa) abrió su discurso con la siguiente frase:

“Si no tenemos una misión en la vida, no sabemos quiénes somos y a donde vamos…. esto aplica también a las empresas”…… seguido de esto continuo su clase.

Fue hasta hace algunos años que comprendí el verdadero significado de esta frase y la relación que tiene con una empresa y con la vida de cualquier ser humano. El cual lo podría definir como la suma de nuestro propósito, valores, estrategía y comportamiento. Creo que si llegamos a entender y sobre todo reunir la suma de estos 4 elementos encontraremos un significado más amplia que solo responder a la pregunta ¿cuál es la razón de ser?

Si bien es cierto que la mayoría de los estudiantes de administración de empresas, ingeniería y todos aquellos que forman parte de una empresa donde se tengan nociones básicas de calidad, digo nociones básicas de calidad pues dentro de la mayoría de las empresas se creen qué preguntarle a un empleado la misión de memoria es significado de “calidad”. No comprenden el verdadero significado de “calidad”, esto no quiere decir que estén mal.

No creo que las empresas sean las culpables, los maestros o en su defecto los “estándares de calidad” que lo exigen. Sino más bien, es que muy pocas personas lograr identificar cuál es su misión en la vida. Si creo que para una sola personas es complicado definir su misión personal. Me imagino como es para los empresarios definir una misión que involucre no sólo a personas, interés, y más elementos que conforman a una empresa. Además puede ser que solamente nos enseñan a responder que la misión es:

“la razón de ser de la empresa”

Desde mi punto de vista si comparamos a una empresa con un ser humano se podría decir que la misión es la verdadera identidad que nos hace ser personas. Si bien es cierto que la misión es la razón por la cual existe la empresa, no está de más hacer nos preguntas como: ¿Qué me hace diferente de los demás? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo me comporto en mi ambiente? ¿Cuáles son mis normas de comportamiento? ¿Para quién está enfocada esta empresa? Y no solamente responder a la típica pregunta de ¿Por qué existe la empresa?

Sé que algunas preguntas no son fáciles de contestar. Sin embargo, considero que el responder estás y algunas otras preguntas nos facilitaría la tarea para la creación de una misión. Por esta y algunas otras razones te invito a que no tomes a la ligera la creación de la misión. Recuerda que es la identidad de tu empresa. Puede ser considerada como un reflejo de los dueños o el tuyo como director.

¿Por qué es importante?

Algo que he tenido la oportunidad de aprender dentro de la consultoría de empresas, es que la misión si es bien aplicada puede llegar a definir que clientes seleccionar y cuales desechar, ¿cómo debe ser dirigida la empresa?, ¿cuál es el perfil de colaborador que necesito?, ¿cuáles son las normas que rigen a la empresa?, entre muchas otras. No encuentro mayores opciones por las cuales una misión es en realidad muy importante para tu empresa.

Es por eso que no dejes a la ligera la definición de una misión empresarial. Existen muchas maneras para realizar la misión empresarial, así como muchas tendencias. No existe una misión perfecta ni una misión mejor que otra, todo depende si es viable, y sobre todo si es vivida por las personas que forman la organización.

