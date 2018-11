Personas exitosas vs. personas estancadas en su zona de confort

Hay quien afirma que es cuestión de suerte la forma cómo a unos les llega el éxito, mientras que otros deben esforzarse el doble y aún así no lo consiguen. Pero ¿cómo saber si realmente estamos haciendo el esfuerzo necesario por lograr un cambio? En nuestra mente creemos que estamos haciendo todo por salir de ese trabajo que no nos gusta, arrancar ese proyecto que tenemos en mente, salir de esa relación que nos tiene fastidiados, etc. hasta que llega un momento en que comenzamos a sentirnos desmotivados porque parece que todo lo que nos proponemos es imposible o el éxito no está hecho para nosotros. Pero hoy te diré la diferencia entre las personas exitosas y las que se quedan estancadas en su zona de confort:

Personas exitosas:

Le dan seguimiento a los procesos

Aprenden de los errores

Actúan y toman la iniciativa

Siempre están dispuestos a mejorar sus áreas de oportunidad

Tienen metas en mente

Perdonan a otros

Reconocen los logros de otros

Aceptan sus responsabilidades

Hablan de sus ideas para recibir retroalimentación y ven oportunidades de crecimiento al decirlas

Son independientes

Personasen su zona de confort:



Posponen las tareas importantes

Se sienten desmotivados ante un fracaso y evitan volver a intentarlo

Esperan a que las oportunidades lleguen por sí solas

Creen que lo que saben es suficiente

Viven al día sin objetivos planteados

Son orgullosos

Sienten envidia por el éxito de otros

Evaden los problemas y se justifican

No comparten lo que piensan por miedo a que les roben sus ideas

Son dependientes

Y tú ¿cuántas veces has caído en las actitudes de una persona estancada en su zona de confort? Todos en algún momento hemos pasado por ello, así que cada vez que pienses así haz un alto y recuerda cómo pensaría una persona éxitosa.













