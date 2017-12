Modelos de negocios en Internet para impulsar tu libertad financiera

Marketing de afiliados

Este es uno de los que más me gusta ya que te permite impulsar un negocio por Internet sin que tengas la necesidad de contar con productos propios.

Para tal efecto solo tenemos que abrirnos cuentas en las plataformas de Clickbank, Jvzzo, Xaza, Amazon, que son las más conocidas y tienen un reconocido prestigio dentro del mercado online.

Si vas a comenzar con el modelo de marketing de afiliación, te aconsejo que inicies con una cuenta en Clickbank.

El registro es completamente gratis y una vez que lo has confirmado, puedes comenzar inmediatamente a promover cualquier producto que desees.

Marketing de afiliados con redes CPA

Este es un gran modelo de negocios por Internet y si lo sabes desarrollara de manera correcta llenara de dinero tu bolsillo.

Lo que me encanta de esta modalidad, es que no necesitas tener página web o un blog para comenzar a generar ingresos.

Puedes ser un completo desconocido en Internet y estar ganando miles de dólares al mes e incluso al día.

Para comenzar a generar ingresos solo necesitas aplicar en estas redes de CPA y que te acepten como afiliado Publisher.

En algunos casos serás aceptado en otros rechazarán tu aplicación, sin embargo no debes desesperarte ya que existen cientos de redes de CPA a las cuales puedes acceder.

En este negocio tienes 3 maneras para generar ingresos que son: por ventas, por descarga, por lead.

La manera más sencilla es por lead, esto significa que a ti te pagaran por conseguir que el visitante deje su correo y nombre. Las comisiones por lead no son muy altas y pueden ir entre 0,5 y 3 dólares por lead, pero hace la cuenta si solo logras 10 registros diarios.

Sin lugar a dudas esta es una excelente manera de generar ingresos 100% por Internet y puedes comenzar hoy si lo deseas.

Algunos redes de CPA donde puedes ser aceptado sin problema.

Peerfly CPA

Venta de productos información propios.

Muchas personas te dirán que puedes hacer miles de dólares por mes con tu pasión, con aquello que amas hacer.

¿Pero esto es realmente cierto?

La verdad es que sí y no.

Me encantan las polémicas porque abren la mente y hace que nuestra cabeza comience a trabajar.

Esta es verdadero si y solo si lo que haces realmente tiene una oportunidad de ser comercializado a través de Internet.

Para ello es necesario hacer un estudio e investigar la factibilidad de plasmar tú pasión y de empaquetarlo como un Info producto para después venderlo por Internet.

O bien puedes hacer un blog concerniente al tema y comenzar a publicar contenido en formato de texto, vídeos o audio, luego pones un formulario de captura con un imán de prospecto con el fin de comenzar a armar tu lista y luego le ofreces más contenido de valor y por supuestos tus productos propios, que pueden ser Ebooks, cursos en vídeos, seminarios, etcétera.

En otro post iré más en detalle con este tema que puede ser una excelente alternativa para generar ingresos, pero que requiere de un tratamiento especial y el desarrollo de una estrategia adecuada para hacerlo de una manera correcta.

Modelo de negocio con Blog

La verdad es que un blog puede ser una excelente manera de comenzar un negocio por Internet. Es tan amplio el abanico de posibilidades que prácticamente podrías conseguir resultados solo monetizándolo con Adsense y productos de afiliados.

El punto y la clave es tener claro que es lo quieres lograr y como lo vas a hacer.

Conozco personas que que ganan un buen dinero con un solo blog donde publican artículos y contenido del tema que más le apasiona, porque afortunadamente ese tema es buscado y es de gran interés para un nicho en específico. podría ser temas deportivos, crecimiento personal, cocina, etcétera.

Pero no siempre es así y puede que tu pasión, lo que a ti te gusta no despierte ningún Interés y escasamente sea buscado en Internet, por lo tanto no seria una muy buena idea para comenzar un blog, a no ser que sea por amor al arte.

Un buen listado de las cosas que más te gusta hacer puedes funcionar muy bien y lo único que debes hacer investigar cada una de las opciones y luego someterla a un proceso de investigación y análisis, para ver cual de ellas tiene más posibilidades de funcionar y generar ingresos.

Conozco muchos marketeros cuya pasión es hacer negocios y generar ingresos y prácticamente el tema o nicho para ellos es irrelevante, si tiene potencial para generar buen dinero, sencillamente gustan de el y lo desarrollan.

En definitiva lo que quiero que entiendas es que si te gusta la idea, iniciar un negocio con un blog es la manera más sencilla de hacerlo.

Dropshipping

Si lo que te gusta es vender productos físicos tales como celulares, relojes, ropa, perfumes, o cualquier cosa que se te ocurra y crees que puede ser un buen negocio, este es uno de los modelos de negocios por Internet ideal para aquellas personas que no disponen de mucho capital

¿Te gusto la idea?

Verdad que es interesante, bueno ahora te voy a revelar el truco para que puedas iniciar tu negocio de Dropshipping sin que tengas que disponer de dinero y mucho menos stock, es más ni siquiera debes pensar en tenerlo.

¿Cómo funciona?

Muy sencillo, estás tú, que eres el que ofrece el producto por medio de anuncios por Internet, puedes usar Mercado Libre, y los sitios de clasificados gratis, ahora si tu residencia es en USA, puedes usar Ebay y crayslist y todos los sitios donde puedes anunciar lo que estas vendiendo.

Esta el comprador, que es el que te hará el pedido del producto, para tal efecto tu dejas tus datos en el anuncio, por ejemplo, teléfono, email, dirección, etcétera.

En tu anuncio le dejas claro que solo podrá acceder al producto y se lo harás llegar si hace efectivo el cierre, depositando el dinero en tu cuenta, esto es importante ya que tú usarás ese dinero para comprar el producto

Te das cuenta que es muy sencillo hacer dinero, solo tienes que ser creativo y serio ya que tu negocio irá creciendo en base a tu prestigio.

Lo otro importante es que cada vez que cierres un negocio, te quedas con los datos del cliente y luego lo puedes usar para enviarle nuevas oferta. Te das cuenta esto es realmente genial si lo haces de la manera correcta.

Otra manera de hacer este negocios es con empresas chinas que tienen esta modalidad, aquí solo tienes que ingresar en la página, registrarte, seleccionar los productos que te interesan, ver los tiempos de entrega y promocionarlo de la misma manera anterior.

Debes tener mucho cuidado de incluir en tus anuncios en cuanto tiempo le entregaras el artículo, que por supuesto no lo harás tú de manera directa, la empresa de Dropshipping se encargará de todo.

Con este modelo de negocio no necesitas tener stock, ni la logística para realizar las entregas, lo único que tienes que hacer es promover y vender.

Ha, se me quedaba algo. Siempre el dinero lo vas a recibir tú en tu cuenta, por lo tanto, cada vez que hagas una venta te quedas con la ganancia y con la diferencia compras el producto enviándole a la empresa los datos para que ellos le hagan llegar el producto a tu cliente.

Esto es realmente espectacular, no crees….

Como puedes ver ya tienes muchas ideas de negocios que pueden ser muy rentables por Internet y que puedes implementar de manera inmediata. Aunque tú no lo creas nunca fue más sencilla iniciar un negocio, ahora tu puedes hacerlo, tienes toda la información por Internet solo tienes que buscarla en Google o Youtube, o bien si tienes dinero puedes comprar un buen curso online.

Estas son algunas de las empresas Chinas que trabajan con el sistema de dropshipping

PandaWill.com

Focallprice.com

Vender en mercado libre



Muchas personas ven esto como una actividad para ganar un dinero extra, pero la verdad es que puedes montar y desarrollar todo un negocio muy rentable solo vendiendo en mercado libre, sin embargo porque limitarse si puedes extender tu red mucho más allá.

Ahora, porque Mercado Libre puede ser tan interesante para vender, bueno los resultados están a la vista, hace el siguiente ejercicio y ve si es o no es rentable.

Por ejemplo pone en el buscador de Mercado Libre un producto que sea muy cotizado, puede ser una Tablet Teléfono, un teléfono inteligente y ver si existe alguien vendiendo productos con esta descripción, seguro que encontrarás más de uno con excelentes resultados.

Ahora, también puedes utilizar el sistema de Dropshipping para vender productos chinos, solo tienes que cuidar de poner plazos de entrega coherentes con la empresa china con la que trabajas, de esta manera evitarás reclamos y malas calificaciones.

Este es un curso que te puedo recomendar porque lo compre y es excelente, personalmente me ayudo a comenzar a generar ingresos con mercado libre.

Abrir una tienda online

Si te gusta vender productos físicos como electrónica, ropa, juguetes, artículos para mascotas, etcétera, montar una tienda online podría ser una gran idea.

Ahora si dispones de un producto propio con buenas posibilidades de comercializarlo vía Internet podría ser una verdadera oportunidad para generar buenos ingresos e iniciar un negocio rentable por internet

El gran beneficio de utilizar Internet como plataforma para vender, es que el costo de operación es bajísimo comparado con una tienda física u offline.

La clave para poder tener éxito con una tienda virtual está en encontrar u nicho muy específico y tener productos de calidad a un buen precio.

Por ejemplo si te gusta el rubro de las mascotas, lo ideal es no llegar al universo total de las mascotas, más bien deberías centrarte a un segmento muy definido, por ejemplo el nicho de los perros e hilar más fino, ropa y accesorios para perros de raza pequeña.

Esto es solo una idea, no quiero decir que te centres en este nicho en particular, lo que si te aconsejo es que primero hagas una lista con los rubros que te gustaría trabajar y luego hagas una investigación en internet si existe demanda.

Has este ejercicio con cada nicho y después evalúa. Te aseguro que si haces las cosas de la manera correcta, minimizaras los riesgos de errar, con esto no quiero decir que tengas el éxito asegurado, pero él % de posible fracaso bajará.

Una manera de minimizar tu riesgo de pérdida en dinero, es utilizando el modelo de Droshipingg para montar tu tienda. En uno de los puntos anteriores te explico en reglas generales en que consiste y como se hace.

Vender tu conocimiento

Todos sabemos hacer algo, somos buenos cocinando, tenemos talento con algún instrumento musical, sabemos matemáticas, etcétera.

El punto es, porque no aprovechar este conocimiento y enseñarlo por Internet.

Existen muchas personas que están generando ingresos con lo que saben hacer, algunos han empaquetado este conocimiento como un curso en video, escrito un libro electrónico, o han hecho una serie de audios.

Otras personas han creado un canal en youtube donde enseñan lo que saben hacer y han tenido tanto éxito que generan ingresos con la publicidad de Google Adsense y no estoy hablando de 300 o 400 dólares, sino que de miles por mes.

Si, aunque no lo creas, esta es una muy buena opción y uno de los modelos de negocios en internet más sencillos para comenzar a generar ingresos pasivos por Internet, es más si tu habilidad reside en escribir y lo haces bien y es tu pasión, lo más bien puedes crear info productos de diferentes tema y subirlos a Clickbank para que los afiliados lo vendan.

Te das cuenta, si lo haces de la manera correcta podrías crear un Imperio de Info productos, y generar ingresos sin tener que venderlos tú.

Sin embargo, muchas personas se frenan, se auto limitan y se ponen barreras mentales, que no son capaces de hacerlo, o no tienen el conocimiento para escribir de algún tema en especial.

La buena noticia es que puedes hacer una muy buena investigación Internet, sobre algún tema que te gusta y luego escribir un libro sobre el tema en particular.

Por ejemplo yo en este momento estoy aprendiendo todo sobre SEO para contenidos, poco a poco me estoy convirtiendo en un experto en el tema, lo que me da la autoridad para escribir sobre eso, especialmente sobre aquellos tópicos que he puesto en práctica y me han dado resultados.

Te das cuenta que puedes en cualquier momento convertirte en un autor de un libro que puede ayudar a muchas personas a resolver un problema y ganar dinero por hacerlo.

Imagina que pudieras crear un libro electrónico por mes, al terminar el año tendrías 12 productos generando ingresos para ti y en piloto automático.

Modelo de negocio de franquicia o licencia online.

Este es un excelente modelo de negocios que puedes realizar 100% online si eso es lo que a ti te acomoda, sin embargo, también puedes hacerlo ofline ya que no existe ningún impedimento para que puedas tener éxito si utilizas un sistema mixto para desarrollarlo.

¿Qué es en esencia una franquicia o licencia?

El tema da para largo, pero no es necesario entrar en profundidad, basta que entiendas el concepto básico para que entiendas la dimensión y los beneficios que te puede aportar un negocio de estas características.

Pero vamos al grano.

Una franquicia no es otra cosa que un negocio llave en mano, donde la persona que decide comprar la licencia, puede comercializar los productos quedándose con el 100% de las ganancias, bueno, eso va a depender de como este configurado el contrato.

Eso es en resumidas cuentas una franquicia.

Existen franquicias como Mcdonalds, Doggis, Burgger King, que son de comida rápida y son negocios físicos establecidos. Estos son negocios probados, que funcionan y generan ingresos por su sola presencia.

El único inconveniente es que la franquicia es muy cara y para una persona que vive de un empleo, prácticamente inalcanzable.

Ahora existen franquicias que si puedes desarrollar por un precio muy accesible puedes adquirir la licencia y comenzar a trabajar con ella.

Por ejemplo están las que se especializan en aplicaciones móviles, otras se dedican a la venta de herramientas de marketing para empresas y emprendedores particulares.

Hay otras franquicias que sus productos son la formación de empresarios online, cursos, seminarios, talleres orientados a negocios, marketing y liderazgo. Son verdaderas escuelas donde aprendes a ser exitoso con cualquier tipo de emprendimiento.

Ejemplos de franquicias online.

Pureleverage. Sus productos son herramientas para emprendedores online, por ejemplo:

Plataforma de blogin

Autorespondedor

Sala de conferencia

Páginas de captura.

En definitiva, en caso de que compraras la licencia, podrías revender todos estos productos, también tienen un programa de afiliado que funciona como MLM, que es muy bueno ya que te permite traer socios y ganar comisiones residuales de lo que ellos venden.

Otra alternativa es Franquicia de Impacto, esta está orientada a la creación de aplicaciones para móviles y páginas Web. Con este negocio tienes 2 maneras de generar ingresos.

Una es promoviendo su enlace de afiliado y generar ingresos residuales por lo que otros hacen o utilizando la herramienta de desarrollo para crear páginas web y aplicaciones para venderlas directamente a empresas y negocios locales.

Modelo de negocios Freemium

Este es un modelo de negocios que utiliza la estrategia de membresía. Por lo general el sistema ofrece tres alternativas que podrían ser plata, oro y platino.

Por ejemplo la opción plata es gratis y tienes acceso a la herramienta pero con limitaciones, luego la oro y platino que son las de pago te entregan más beneficio y funciones adicionales.

Algunas empresas utilizan el modelo de afiliación para promover su negocio y es esta la oportunidad que puedes aprovechar para sacar un beneficio económico.

Por ejemplo, si te dedicas a los negocios por Internet, puedes promover esta herramienta con tus suscriptores de tu lista y conseguir un ingreso residual cada vez que qué uno de tus afiliados decide por utilizar la de pago.

Como iniciar un negocio por internet siguiendo una sencilla estrategia ganadora.

¡Yupiiiiiiiii……! Ya tengo 9 modelos de negocios que me van a hacer ganar mucho dinero.

Je, je,…, pensamiento incorrecto nada más lejos de la realidad.

Es verdad que cada modelo de negocio que te he presentado tiene un gran potencial para poner mucho dinero en tu bolsillo, pero…

Tienes las habilidades, el talento, el conocimiento, un sistema que te permita poner en marcha cualquiera de las opciones que te he presentado como alternativa viable para que puedas comenzar un negocio exitoso.

Lo primero que debes tener claro, es que si no tienes un sistema para hacer que tu negocio fluya como un manantial de aguas cristalinas, sencillamente no lo podrás lograr.

Entonces, es muy importante que elijas una opción de las 9, la que más te guste o que mejor se amolde a lo que deseas desarrollar y te enfoque y trabajes en ella.

Luego dependiendo de las características de tu modelo, deberás implementar un sistema que te permita generar ingresos recurrentes en piloto automático o bien aplicar otro sistema que te permita administrar tu negocio de manera inteligente y efectiva.

Sistema probado para montar un negocio rentable con poca inversión por Internet

Fracasar por Internet es tan común como fracasar en los negocios offline (Negocios offline son los negocios tradicionales, tiendas de ropa, locales de comida, restoranes, etcétera). La diferencia está en que el riesgo de perder mucho dinero es menor.

Estas son las herramientas que necesitas para montar un negocio rentable por Internet

Un dominio. 10 a 15 dólares por año, puedes encontrar precios más baratos pero esto sería más o menos el costo que se maneja para un dominio nuevo.

Un alojamiento: Por lo general tiene un costo mensual y va a depender de la empresa donde lo tomes. Lo ideal es que sea de calidad y la empresa goce de un buen prestigio. Costo entre 10 y 20 dólares por mes.

Un auto respondedor. Esta es la herramienta que cierra todo el ciclo, un auto respondedor es la herramienta de marketing más potente que puedas imaginar. Su valor mensual puede variar entre 10 y 20 dólares mensuales, por lo general estos valores son solo para 500 suscriptores.

Sin este poderoso software no podrás hacer explotar tus ventas y tampoco tendrás un sistema automatizado que te permita generar ingresos aun cuando estas de vacaciones.

Ahora la pregunta es: ¿Por qué es tan importante el auto respondedor?

Esta es una muy buena pregunta, y la respuesta es que necesitas construir una lista de suscriptores, porque de lo contrario no vas a tener a quien recomendar los productos que promueves y si no vendes no hay dinero.

La otra razón poderosa es que si promueves ofertas de afiliados con enlace directo solo estarás botando tu dinero y tiempo. En cambio si te enfocas en hacer crecer tu lista estarás creando un activo, una comunidad interesada en lo que tú le puedas aportar y recomendar.

Una lista de buena calidad y administrada de la manera correcta puede generarte mucho dinero y contrariamente a lo que algunas personas dicen, no necesitas tener una lista gigante para generar buenos ingresos.

El factor calidad de suscriptores y entrega de información relevante y útil, es la ecuación perfecta para sacarle el máximo provecho a tu lista de suscriptores.

¿Muchas personas me preguntan si se puede hacer dinero sin construir lista?

Mi respuesta es sí, pero, el punto es que no estas construyendo un negocio sustentable en el tiempo. Solo estas generando dinero ocasional, en cambio, tener una lista es equivalente a tener un negocio tradicional en un lugar donde hay mucho tráfico de personas buscando que comprar.

Si deseas profundizar sobre el tema te sugiero que leas el artículo:

Otra pregunta que me hacen es:

¿Se puede utilizar un auto respondedor para cualquier tipo de negocio, incluso los del tipo tradicional?

Y mi respuesta es un absoluto sí.

Por ejemplo, supongamos que tienes un negocio establecido tradicional de frutos secos y también tienes una gran cantidad de clientes que visitan tui negocio cuando necesitan comprar tus productos.

Imagina que pasaría si cada vez que una nueva persona visita tu negocio y tú tienes u sistema de registro de cada cliente con sus datos personales donde incluyes su nombre y correo electrónico principal y los productos que compran.

Podrías incrementar tus ventas de manera exponencial ya que cada vez que consigues productos a buen precio, podrías hacer una promoción por email marketing. Te das cuenta podrías fácilmente aumentar tus ventas en periodos en que estas bajan.

Consejos para iniciar un negocio por internet rentable y exitoso.

Mentalidad correcta.

¿Qué es esto?

No es otra cosa que tener Actitud, Diseñar el camino y Tener un plan de trabajo.

No voy a profundizar sobre el tema, pero te voy a dejar 2 enlaces donde podrás entender en profundidad de que se trata esto, que es el pilar fundamental para que tengas éxito en tu negocio por Internet.

Enfoque.

Esto no es otra cosa que concentrar todo tu esfuerzo en desarrollar tu negocio. Elige una sola opción de todas las que te presente y concéntrate en trabajar para conseguir resultados.

Por ejemplo si vas a iniciar con el marketing de afiliados, entonces tu blanco es comenzar a construir una lista de suscriptores y aplicar los tres pasos para tener una mentalidad correcta.

Perseverancia.

Debes entender que los resultados van a ir atados y entrelazados con la cantidad y calidad de trabajo que dediques a tu negocio.

Si vas a dedicarle 2 horas diarias deberás perseverar para que esto se cumpla de manera religiosa todos los días y por nada del mundo quebrantar tu compromiso personal.

Educación y capacitación.

Esto es muy importante para que puedas ir creciendo, pero de hacerlo de manera correcta aplicando los 3 pasos de una mentalidad correcta.

Por ejemplo, vas a tener que hacer funcionar tu negocio y para ello hay muchas maneras de llevar tráfico a tu página web, tienes un montón de alternativas de tráfico pago y otro más de tráfico gratuito.

Mi recomendación es que si vas a usar la alternativa de pago ocupes una sola, estúdiala, aplícala, conviértete en experto y solo cuando domines la técnica al revés y al derecho, aprende otra.

Lo mismo si decides por aprender a generar tráfico gratuito, por ejemplo aplicando SEO o tráfico con vídeos.

Puedes consultar los siguientes artículos de estos temas en específico.

Estimado lector, he puesto la mayor dedicación y he dado mi mejor esfuerzo para publicar “11 modelos de negocio en internet, estrategia y mentalidad correcta”, espero que sepas valorar esta información y apliques lo que te he compartido y si te gusto, compártelo con tus redes sociales.

Siempre es grato poder sentir que fui una ayuda para ti y si así fue, comparte un comentario, aporta otra idea o dime que otra cosa quieres saber para que la publique.

También puedes registrarte a mi lista haciendo clic en el siguiente enlace o tocando cualquiera de los banners de la página.

Related Posts