Rentabilizar su blog sigue siendo una de las asignaturas pendientes para muchos bloggers. Conocer los modelos de negocio para un blog puede ser el primer paso para saber cómo puedes monetizar tu proyecto. En este post quiero presentarte las vías para rentabilizar el tiempo que dedicas a tu blog.

Llevo desde 2012, cuando por aquella época tenía 18 años, inmerso en el mundo del blogging.

Y siempre que conozco a una persona, se repite la misma pregunta al mismo comentarle que soy blogger.

¿Adivináis cuál es?

Seguro que, si tenéis un blog, os la han preguntado en más de una ocasión. Es un must-have entre todas aquellas personas que nunca han creado contenidos en Internet.

¿Ah sí? ¿Tienes un blog? ¿Y cuánto dinero ganas con él, Alex?

¿Verdad que ahora me das la razón?

No obstante, parte de sentido al formular esta pregunta siempre tienen. Al fin y al cabo, cuando estás inmerso en un proyecto durante un par de horas mínimo a diario, es normal pensar que se deba sacar una retribución más allá del hecho de conectar con tu comunidad.

No obstante, obtener ingresos con un blog sigue siendo un dilema para muchos bloggers.

Y es que muchos simplemente desconocen qué vías tienen a la hora de rentabilizar el tiempo que a diario pasan con su blog.

Por ello, en el post de hoy quiero hablarte acerca de las modelos de negocio que existen alrededor del mundo del blogging.

Modelos de negocio para un blog basados en publicidad online: la vía tradicional que todos conocemos

¿Quién no ha visto el típico banner de toda la vida en muchísimos blogs?

¿Quién no ha sufrido en alguna ocasión la falta de respeto que tienen muchos periódicos de tirada nacional con sus mil y un banners intrusivos?

Aun así, y aunque nunca he sido partidario de utilizar la publicidad online en formato banner en ninguno de mis proyectos (aunque la usaré algún día por experimentar), he de reconocer que este es uno de los métodos más extendidos.

¿Recuerdas cómo he empezado el artículo y la pregunta que te he comentado que siempre me hacen?

Pues la segunda pregunta está muy relacionado con esto, y es que siempre me preguntan si pongo publicidad en mis blogs para ganar dinero.

No obstante, a la hora de introducir publicidad online en formato banner o similar yo siempre distingo dos casos a los que puedes recurrir:

Google AdSense: crear una cuenta en este servicio de Google, configurar todos los apartados, poner tus anuncios y comenzar a monetizar tu blog. Google, la verdad, es que no puede ponerlo más sencillo en este sentido. No obstante, como ya podrás comprobar, no todo es tan sencillo como aquí te lo cuento. Para ello, te dejo con la sección AdSensei de mi amigo Dean Romero por si quieres profundizar mucho más en este tema. Te aseguro que no tiene desperdicio.

Anunciantes directos: esta vía, básicamente, consiste en contactar con (o que te contacten) empresas interesadas en aparecer en tu blog. Evidentemente, esto tiene la ventaja de que puedes negociar la cantidad mensual/anual que quieres que te paguen, al contrario que sucede con Google AdSense donde el modelo de ingresos es de tipo pago por clic. La desventaja, como no, reside en la autoridad y visibilidad que debes tener con tu blog para atraer hacia tu blog a estos interesados en anunciarse.

Como te he comentado, nunca he sido muy partidario de incorporar anuncios en ninguno de mis blogs. Pero esto no quiere decir que no sea una opción muy atractiva. De hecho, algunos bloggers viven mucho más que decentemente con los ingresos que obtienen en plataformas como Google AdSense.

Colaboraciones con marcas y bloggers: generar ingresos promocionando o publicitando a terceros

Aquí entro en un gran abanico de tipos de ingresos y es que, en función del nicho de mercado en el que te encuentres, verás cómo algunos son mucho más conocidos que otros.

Con algunos de estos modelos generarás ingresos al instante de llegar al acuerdo, mientras que otros muchos tienen el conocido modelo de negocio de afiliación que muchos bloggers emplean.

Contenidos patrocinados

Publicar en tu blog un post patrocinado es otra de las vías a las que recurren muchos bloggers.

Un ejemplo que se me ocurre es en el mundo de los blogs de moda. Aquí puede ser bastante habitual realizar un post para una colección de una marca, hacer un vídeo en YouTube o subir una serie de fotos a Instagram.

Otro caso, por ejemplo, lo podríamos encontrar en el mundo del marketing online. En esta situación, y si en tu blog realizas un podcast, una buena forma de monetizarlo es patrocinando una marca a lo largo del contenido del podcast.

Como puedes comprobar, el contenido patrocinado puede adoptar una gran cantidad de formatos: texto, audio, vídeo o incluso imágenes.

Y, lo más importante, si te decides a hacerlo es tan sencillo como dejar claro en tu blog que realizas esta clase de contenidos patrocinados. Es más, en ciertas ocasiones las marcas te pueden llegar a contactar directamente si tu blog ya tiene cierta autoridad.

Aunque tener autoridad, tal vez, sea el mayor requisito para realizar contenidos patrocinados. No sólo porque las marcas querrán colaborar contigo, sino porque podrás exigir precios más altos en cada colaboración.

Enlaces de afiliación

Un enlace de afiliación, para quien no esté familiarizado con ellos, funciona de la siguiente forma:

Imagínate que te encanta un producto o servicio de una empresa. Lo promocionas en tu blog y, gracias a ti, la empresa consigue nuevos clientes.

¿Verdad que sería genial cobrar una comisión por ayudar a la empresa a conseguir nuevas ventas a través de tu blog?

Pues eso es, exactamente, lo que permiten los enlaces de afiliados.

Para ello, estos enlaces suelen seguir esta estructura: http://www.nombredelaempresa.com/nombre-del-producto?identificador-unico

Como puedes ver, este enlace sería el de un producto que se encuentra en la página de una determinada empresa. La particularidad es que, al final de este enlace, se incorpora un código único para cada usuario que se haya registrado al programa de afiliados.

De esta forma, cada vez que se produzca una venta desde la URL de ese identificador único, la empresa sabrá que el cliente lo has enviado tú y te pagará una comisión que acuerdes con ellos.

Los enlaces de afiliados son una forma discreta, pero a la vez muy efectiva, de conseguir ingresos en Internet. Por lo tanto, si usas algún servicio que crees que puede aportar mucho valor a tus lectores, te recomiendo que investigues si cuenta con un apartado para hacerte afiliado del mismo.

Productos físicos: el modelo de una tienda tradicional adaptado a tu blog

La verdad es que vender productos físicos no es lo más habitual en un blog.

Sí que es cierto que, muchos bloggers con una gran reputación, pueden llegar a vender productos físicos del estilo de camisetas o tazas con la marca de su blog.

De hecho, algunos bloggers estadounidenses lo realizan. Pero como digo, no es lo más habitual.

Aun así, siempre puede darse el caso. Imagínate que eres un cantante y quieres poner un CD a la venta. O tal vez tienes una web de informática o telefonía y quieres vender a través de ellas accesorios para smartphones y tablets.

Estos son dos buenos casos de productos físicos que puedes vender con tu sitio. Y, para ello, existen plataformas como WooCommerce o Gumroad que te pueden ser de gran utilidad (no te preocupes, también sirven para productos descargables).

No obstante, lo que sí que es mucho más habitual a la hora de vender productos físicos (además de los enlaces de afiliados a empresas como Amazon), es hacer uso del dropshipping.

¿En qué consiste este modelo de negocio?

Básicamente en que tu vendes algo sin tener directamente el stock del mismo. Este lo tiene otra empresa, que es la que se encarga de realizar los envíos.

Imagínate que existe un artículo en Amazon por 20 euros.

Tú lo pones a la venta a través de la técnica de dropshipping por 30 euros. El lector que entra a tu blog hace la compra y tú adquieres tus 30 euros.

Posteriormente le indicas a Amazon hacia donde tiene que enviarse el artículo y le pagas 20 euros. En definitiva, el lector recibe su producto y tú te llevas los 10 euros de diferencia.

En la actualidad, muchas empresas disponen de plataformas que se comunican directamente con el lector para enviarle el producto al precio que tú hayas puesto en tu web, por lo que se simplifica mucho la operación.

Esta forma, si quieres obtener unos ingresos extras con productos físicos que no puedes fabricar, es una muy buena opción.

Venta de servicios online y offline: vender tu tiempo a tus clientes

Consultoría

Imagínate la típica consultoría de toda la vida en la que un cliente tiene un problema y pide a un consultor que le ayude o lo asesore en la resolución.

En tu blog perfectamente puedes realizar servicios de consultoría a tus lectores. Es tan simple como crear una página en la que expliques tus servicios y tus tarifas, de tal forma que tus lectores sólo tengan que hacer el pago y ponerse en contacto contigo.

De esta forma puedes hacer de Skype tu propia consultoría online para hablar con tus clientes.

Ponente o creador de eventos online y offline

Que tengas un blog y seas muy de hacerlo todo “online” no quiere decir que la formación presencial sea una mala idea.

De hecho, creo que los eventos son los lugares donde mejor networking se puede hacer y más oportunidades existen.

No obstante, a la hora de generar ingresos para tu blog, tanto crear como participar en eventos puede ser una vía muy potente de monetizar tu sitio.

Y es que, ya sea creando tú el evento o consiguiendo que alguien te contrata como ponente, puedes llegar a vender tu información de forma offline y alcanzar a más lectores para tu blog.

También tengo que contarte la parte negativo de esto: necesitas autoridad en tu sector, pues asistir como ponente a eventos no es algo que suela estar al alcance de tu mano cuando comienzas.

Servicios digitales para profesionales freelance

Imagínate que eres un diseñador web.

Tu blog puede ser tu mejor aliado a la hora de generar ingresos y conseguir nuevos clientes.

¿De qué forma?

Realizando servicios one-to-one con clientes que reclamen tus conocimientos. Esto puede ser crear una página web, desarrollar un plan de marketing, componer música, grabar vídeos, realizar consultoría de cualquier tipo o el servicio que se pase por tu cabeza.

Lo que vengo a decirte es que un blog es una puerta abierta a potenciar tus oportunidades como trabajador freelance, y te aconsejo encarecidamente en que desde los primeros meses de tu blog incorpores estos servicios a tu página.

Productos descargables: ofrecer tu conocimiento aportando valor a tus lectores

¿Y si trataras de convertir los servicios que ofreces en productos descargables?

O, dicho de otra forma, ¿y si trataras de vender tu información en forma de libro o curso descargable?

Esta es la idea que se esconde detrás de los productos descargables: tratar de hacer productos de tus servicios, y esta es tal vez sea una de las formas más inteligentes (y más potente a largo plazo) de rentabilizar tu conocimiento y escapar del gran esfuerzo que exigen los servicios que antes te he comentado.

Mi consejo es que comiences con un ebook para ir testando el mercado al que te enfrentes. Y, con el paso del tiempo y conforme vayas adquiriendo conceptos más profesionales sobre blogging, vayas incorporando los cursos a tu colección de contenidos de pago.

¿Qué es lo que has aprendido hoy?

Monetizar un blog no es una tarea sencilla. Para mí, representa el último escalón en el mundo del blogging y la etapa donde muchos bloggers se estacan. Incluso los más avanzados.

Porque no nos engaños: es realmente complicado vender. Y más cuando nuestra mente, probablemente, nunca lo ha hecho.

En este post he querido presentarte los modelos de negocio para un blog más habituales y utilizados por bloggers profesionales. Por supuesto que existen muchos más, pero aquí he querido resumirte cuáles son los principales y en qué sectores son más utilizados.

Desconozco si tú rentabilizas tu blog. Por ello, quiero preguntarte algo:

¿Rentabilizas a día de hoy tu blog? ¿Cuál es la vía de ingresos que más resultados positivos ha dado en tu blog? ¿Cómo es de sencillo o complicado monetizar tu blog en tu nicho de mercado?

