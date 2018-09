Los 4 Miedos del Emprendedor

El miedo surge como consecuencia de anticipar un futuro lejano o cercano en el que presupones que aquello que va a ocurrir es justamente lo contrario a lo que deseas, es decir, que vas a experimentar una situación perjudicial para ti mismo o para algún ser querido que te va a causar sufrimiento. El miedo básicamente tiene la intención de asegurar nuestra supervivencia como seres humanos, por tanto aparece cuando encuentras o intuyes alguna amenaza que te ponga en peligro. En ese momento se activan una serie de alarmas en tu organismo y el cerebro pone en marcha un plan de evacuación, que puede ser mediante la huida o mediante la parálisis.

Este plan ha sido prediseñado de forma inconsciente por una serie de información que hemos recibido a lo largo del tiempo, basada tanto en experiencias propias como ajenas. Mucha de esta información está grabada en nuestras células, es heredada desde épocas ancestrales y está escrita en nuestros genes. Es sobre todo la información del instinto, la que te dice que el fuego quema, que las serpientes pican y que los leones atacan. Esos son miedos racionales y desde luego hay que hacerlos caso.







Hay otro tipo de miedos que son los que te dicta la intuición. Es cuando piensas que una situación te da mala espina o que cierta persona no es de fiar. Son corazonadas que en muchas ocasiones tienen un fundamento real, aunque no sepamos explicarlo, pero que otras veces vienen de ideas preconcebidas o de prejuicios inyectados en tu educación. Éstos podríamos decir que son miedos irracionales porque no están fundamentados.

Dentro de estos últimos, están la mayoría de los miedos del emprendedor. Si estás pensando en montar tu propio negocio para vivir de tu autoempleo, seguramente te estarán invadiendo una serie de dudas. Algunas de estas dudas son razonables, y por tanto puedes resolverlas de una forma u otra. Sin embargo, si a pesar de ello sigues sintiendo un bloqueo que te impide dar el primer paso para emprender, es porque sientes alguno o todos de los principales 4 miedos del emprendedor, que son:

Miedo al fracaso

Miedo a perder

Miedo a la soledad

Miedo al éxito

Ninguno de estos miedos viene solo, veremos cómo superarlos en los próximos artículos.

¡Éxito y Felicidad!







Related Posts