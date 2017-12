Ideas Para Vender Más con un Negocio por Internet

¿Tienes una lista de suscriptores, o bien estas comenzando a crear una o sencillamente no la tienes?

Si te encuentras en cualquiera de las tres situaciones, entonces lee este artículo, aquí te regalo 9 ideas para vender más por Internet con una lista de suscriptores.

Un negocio por Internet no dista mucho de ser diferente a uno tradicional donde se venden productos y servicios, sin embargo existen algunas diferencias que los hacen ser especiales, para mí, una de las más importantes es que podemos llegar con nuestro producto a un mercado potencial mucho mayor, ya que no existen fronteras.

Le puedes vender al mercado anglo, al mercado hispano, al mercado europeo, si tú quieres a todos los países y esto no vale solo para los productos digitales o info productos, hoy también puedes vender un computador en España estando tu en Sudamérica.

Lo interesante es que estas ideas para vender las puedes aplicar tanto a los negocios tradicionales presenciales, como a aquellos que son 100% online.

Pero ustedes ya me conocen, no me gusta escribir para rellenar y soy 100% pragmático, me gusta ir al hueso sin pérdida de tiempo.

Si tienes una lista de suscriptores o estas comenzando a armar una ¡GENIAL!, pero si no la tienes corre a comenzar a crear una.

Para aquellos que ya tienen una lista de suscriptores o están comenzando a armar una, vallan mis más sinceras felicitaciones, pero si aún no has comenzado a crear la tuya, más vale que te pongas las pilas y comiences a trabajar en ello.

Sin lista, sencillamente por Internet no tienes negocio, sin lista puedes vender ocasionalmente, pero jamás construirás un negocio sustentable, tu lista es el activo más preciado, son los clientes o futuros clientes que te van a comprar una y otra vez, hace bien tu trabajo y tendrás un negocio próspero.

Toma nota, que te voy a revelar:

9 estrategias para vender por Internet que también te servirán para impulsar tu negocio presencial.

Estrategia N° 1, Crea una lista de suscriptores.

Esto va también para aquellas personas que tienen un negocio tradicional y venden productos físicos. Si tu negocio es 100% por Internet te sugiero que leas el artículo “9 formas para capturar email“, pero si tu negocio es presencial, la manera más sencilla de armar tu lista es pidiendo a tus clientes sus datos de nombre y correo electrónico, lo apuntas en un cuaderno y luego lo pasas a tu base de datos de tu auto respondedor y si no tienes uno puedes usar tu correo tradicional, pero cuidado con hacer spam.

Estrategia 2. Vende productos de bajo valor como oferta de una única vez.

Esto se hace cuando una visita a tu web decide dejar sus datos en el formulario de registro de tu página, la estrategia es, en lugar de llevarlo a la página de gracias, primero le muestra una oferta de bajo valor, pueden ser 7, 9, 11 o 13 dólares, eso va depender de ti, lo que si tienes que tener claro que el producto debe ser de la más alta calidad y debe superar con creces lo que prometiste que iba a recibir.

¿Que es lo que más se vende con esta estrategia?

Lo que más suele venderse utilizando las ofertas OTO (ofertas de única vez), son reportes, guías, mini-cursos, mini-cursos en vídeos, etcétera. Lo que si tienes que tener claro es darle mucho valor a este producto, incluso pensando en que si lo vendieras a su precio real, tendrías que cobrar por lo menos 2 o 3 veces más que su precio de venta.

Con esta filosofía lo que logras es potenciar la posibilidad de seguir vendiendo a tu cliente por una cosa de sentido común, el pensará, “si los productos de bajo precio son de esta gran calidad, como serán lo de mayor valor”.

Esta estrategia también es aplicable para los negocios tradicionales presenciales.

Estrategia 3. Crea un embudo de ventas inteligente.

Una vez que la persona se ha suscrito a tu lista, debes llevarlo a un embudo de marketing, esto es a una secuencia de mensajes por email orientados a conseguir un resultado, que puede ser una venta, una asesoría personalizada, un servicio o una oportunidad de negocio, aquí el objetivo principal es convertir ese suscriptor en cliente.

Estrategia 4. Aprovéchate de las emociones, crea escases.

Las personas tienen la tendencia a posponer las cosas y no compran aun sabiendo y entendiendo que el producto lo necesitan y una manera de apurar el cierre de la venta es creando escases. Puedes poner frases como: “oferta solo para los primeros 30”, “El precio sube en 48 horas más”, “Esta oferta desaparece en 24 hrs”

Estrategia 5. Pone un reloj en retroceso para crear urgencia.

Esta es una manera muy buena ya que la persona está visualizando como el tiempo se va agotando para poder acceder a esa oportunidad única.

Estrategia 6. Agrega bonos a tu oferta principal.

Esta es una estrategia poderosa que hace que tus ventas se disparen en un 30, 60 y 100% más.

Es increíble, pero si haces esto no solo vas a conseguir más ventas, también te darás a conocer como un afiliado que agrega mucho valor a sus promociones y te buscarán para comprarte a ti.

¿A quién crees que le van a comprar más?

Por supuesto que a aquella persona que da mucho más y con calidad.

Esta estrategia la puedes combinar con la 4 y la 5 para hacerla aún más efectiva.

Estrategia 7. Hace alianzas estratégicas con otros afiliados que poseen listas de suscriptores.

Haz contacto con otros afiliados que poseen listas de suscriptores y ofrécele una comisión por venta si hace una promoción a su lista. Si tu producto es bueno lo más seguro es que lo hará de muy buena gana.

Estrategia 8. Consigue afiliados para que promuevan tu producto a cambio de una buena comisión.

Esta es una formula excelente y puede llegar a ser muy beneficiosa para ti.

Imagina tener un ejército de vendedores promoviendo tu producto por toda la web y vender sin tener que mover un dedo.

Estrategia 9. Sube tu producto a las plataformas de afiliados.

Clickbank, Jvzoo, Zaxaa, Payhip, etcétera, son excelentes para mostrar tu producto a los afiliados que ganan dinero vendiendo productos de terceros a cambio de una comisión.

Hay muchos creadores de productos que solo hacen esto, se dedican a crear un producto nuevo todos los meses, lo suben a estas plataformas y dejan que los afiliados los promuevan, y tú puedes hacer exactamente lo mismo para generar ingresos pasivos.

Que es lo que mas se vende por Internet

En este apartado vamos a definir dos grupos de productos que engloban el comercio online, estos son los productos físicos y servicios tradicionales y los productos digitales y servicios online.

Productos físicos y servicios tradicionales que más se vende por internet

Desde luego puedes vender todo tipo de productos físicos por Internet, pero este es un listado de los productos que más se tranzan vía web.

Billetes de transporte

Reservas, alojamientos y paquetes turísticos.

Entradas a espectáculos

Ropa y complementos + artículos deportivos.

Libros, revistas y periódicos por suscripción

Servicios de Internet y telefonía.

Servicios financieros y seguros

Electrónica

Restaurantes

Alimentos y bazar

Prácticamente el listado es enorme y abarca todo el espectro de productos que puedas imaginar.

Sencillamente si tienes un negocio tradicional y aún no has comenzado a vender por Internet, estas dejando mucho dinero sobre la mesa y no estoy hablando de que tienes que tener una web o un blog para comenzar, si alguien te vendió esta idea como algo fundamental, estoy seguro que solo lo hizo para ganar una comisión.

Sin embargo, si quieres posicionar tu marca en Internet un blog o una web es excelente para lograr visibilidad.

Pero para comenzar solo necesitas un cuaderno, papel y lápiz, para ir recolectando los emails de tus clientes frecuentes y de los nuevos.

Luego puedes comunicarte con ellos por email cada vez que tienes una oferta que puede ser de interés de tus clientes.

Personalmente mi experiencia vendiendo productos físicos por Internet ha sido excelente, actualmente estoy vendiendo nueces y lo hago publicando en Facebook y en los sitios de anuncios clasificados y la verdad es que vendo mucho, incluso en algunos casos no necesito ni tener el producto, ni dinero ya que utilizo la fórmula de Dropshiping.

Otra cosa que hago, es cada vez que tengo un cliente nuevo, agrego su nombre y correo a mi auto respondedor y por supuesto, le sigo vendiendo por email.

Productos digitales, info productos y servicios online.

Si lo tuyo o lo que te gustaría desarrollar son los negocios 100% por Internet, entonces estos son los productos que más se vende vía web.

Info productos en formato de ebook y los nichos que más se mueven son el de encuestas remuneradas, bajar de peso, ganar dinero y oportunidades de negocios.

Info productos en formato de cursos en vídeos, aquí tienes nichos muy variados, desde como ganar dinero y temas de crecimiento personal.

Asesorías personalizadas: Coaching, mentoring, webinarios pago, etcétera

Info productos en formato de Audios.

Páginas para vender por Internet tanto productos físicos como digitales

Lista de sitios donde puedes vender productos físicos por Internet.

Ebay

Mercado libre

Amazon

Linio

Facebook

Sitios de anuncios clasificados

Sitios web para vender por Internet productos digitales

Clickbank

Jvzoo

Zaxxa

Amazon

Mercado libre

Payhip

Facebook

Youtube

Twitter

Google

Una de las ideas para vender mas ya la plantemos en la primera estrategia y vamos a profundizar un poco en ella para que la puedas aplicar hoy mismo tanto si tienes un negocio 100% por Internet o tradicional.

Como unas simples estrategias para vender mas, pueden hacer explotar tus ingresos por Internet

La clave para conseguir incrementar el ratio de conversión de tus visitas de tu blog a suscriptores es entregando una carnada, un soborno de alto valor para que este visitante se anime a dejar su correo electrónico, puedes también incluir el nombre en la caja de registro pero la experiencia indica que cuanto menos datos le pidas, es más probable que deje el dato solicitado en este caso su correo electrónico.

Es de vital importancia que ese regalo que le entregas a cambio de sus datos sea de mucho valor para que no se sienta defraudado y se valla de la lista.

Puedes preparar un reporte en donde le entregues soluciones aplicables que pueda implementar de forma inmediata, también puedes prepara un mini curso en vídeo, donde le enseñes como realizar algo que él no sabe y que por esa razón está en tu página.

Utiliza esta estrategia de manera inteligente y tendrás resultados sorprendentes. También puedes incrementar tu número de suscriptores utilizando una página de captura en donde puedes poner un vídeo hecho por ti donde explicas como puede utilizar esa información para conseguir buenos resultados.

Todas estas tácticas y estrategias tienes que desarrollarlas pensando en beneficiar a tu posible suscriptor, no pienses con mezquindad, siempre trata de dar más de lo que prometes y te aseguro que tu cuenta de paypal se inundará de dinero.

Estas son algunas ideas para vender por Internet, que estoy seguro te van a ayudar con tu proceso de ventas sin embargo debes tener muy claro que todo el procedimiento de venta debe ser planificado con anterioridad para, lograr conseguir buenos resultados, y es necesario tener estrategias para vender mas, que apunten a la implementación de un negocio sustentable en el tiempo.

Vale decir, la construcción de la lista es tan solo una parte, luego debes conseguir que tus suscriptores se conviertan en clientes fieles y luego en evangelizadores, para eso debes aplicar todo el conocimiento de marketing que te estoy revelando

Quita de mente esos pensamientos míticos que un negocio en Internet te hará rico haciendo un par de clic, eso no es así, tienes que trabajar para conseguir que tus objetivos se materialicen y para ello debes entablar una relación con tu lista, ellos deben sentir que eres una persona confiable, que eres consecuente con lo que entregas y para ello tienes que estar dispuesto a darlo todo para que así tus ingresos comiencen a llegar.

Conseguir suscriptores para tu lista es sin lugar a dudas tu primer objetivo para construir un negocio sólido 100% por Internet que pueda darte ingresos siempre. Una lista bien estructurada con una relación de calidad, es dinero en tu bolsillo, no existe otra manera de ganar dinero por Internet si no es construyendo relaciones y creando una reputación sólida con cimientos fuertes para que puedas tener un negocio que perdure y crezca en el tiempo.

Espero que estas ideas para vender mas online, te sirvan y ojalá la puedas poner en práctica lo antes posible. Ganar dinero por internet no es un proceso mágico, son técnicas, estrategias y herramientas que juntas conforman un sistema que con una estrategia adecuada se convierte en una máquina generadora de ingresos 100% online.

Si tu interés es comenzar un negocio desde cero e ir a la segura en todo el proceso, te sugiero que entres en la siguiente web y veas esta oportunidad.

