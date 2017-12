Ganar Dinero Extra Por Cuidar Mascotas

Es sabido que cuando llegan las épocas de vacaciones, puentes festivos y fines de semana mucha gente necesita dejar su mascota al cuidado de alguien. Algunas clínicas veterinarias ofrecen este servicio pero no a todos los dueños les agrada ya que no tienen el trato personalizado que podría tener un particular realizando ese trabajo.

Tendrás que tener paciencia y cariño, el cuidado de una mascota requiere atención. Si hablamos de mascotas pequeñas (conejos, hamsters, etc) el espacio es menor ya que se suelen mantener en sus jaulas, si se trata de perros recuerda que tendrás que sacarlos de paseo como mínimo 2 o 3 veces al día. En España el cuidado de una mascota se suele pagar entre 15 y 18 euros por día (no incluye la comida).

Cuidar perros: dependiendo de la raza (tamaño y costumbres) van a necesitar más atención o paseo, un perro de raza más grande necesita hacer ejercicio, un perro más pequeño puede necesitar más compañía.

– La comida debe traerla su dueño, para evitar cambios en su dieta, deben además dejarte todas las instrucciones de horarios y costumbres, para no alterar su ritmo diario y evitar por ejemplo que la mascota se deprima.

Cuidar conejos o hamsters: este tipo de mascotas no necesitan que los saques de paseo, pero sí que limpies su jaula (habitualmente a diario) y que les alimentes cuidando sus horarios, vigilar que siempre tengan agua y que tengan compañía en el caso de los conejos.

Cuidar gatos: El caso de los gatos suele ser un poco más delicado ya que es un animalito que puede deprimirse más fácilmente si no está en su habitat habitual, Necesitan tener su propia caja de arena, sus juguetes y por supuesto su comida habitual. Has de limpiar también a diario su cajita de arena y asignarle un espacio donde pueda estar tranquilo y moverse a gusto. Algunos disfrutan del cepillado y de los cuidados personales.

Cuidar pájaros y peces: en estos casos el cuidado es mucho más sencillo, en el caso de los peces solo se trata de alimentarlos en las dosis indicadas por sus dueños, los peces tienen la tendencia a comer lo que les des, asique ten mucha precaución de seguir las instrucciones al pié de la letra. Con los pájaros, tienes que estar atento a que tengan también agua siempre, y de limpiarles la jaula si los cuidas varios dias, recuerda pedir siempre todas las instrucciones para un cuidado óptimo.

Hay una gran diversidad de mascotas, hay que saber los cuidados básicos y siempre pedirle al dueño todas las recomendaciones posibles, cada mascota tiene sus propios hábitos, igual que cada uno de nosotros, y para que se sientan cómodos lo mejor es respetárselos.

Hay una web española de “intercambio de trabajos” donde podrás encontrar mucha gente que busca estos servicios.

Ganar dinero extra con servicios para mascotas

Aprovechando si te gustan los animales, puedes proporcionar también diferentes servicios extras, aparte de cuidar mascotas, desde los habituales paseos donde se cobra por hora, dependiendo la ciudad y el tiempo que le dediques, puedes sacarte un dinero extra en tus ratos libres con poco esfuerzo. Pasear mascotas es algo muy habitual ya que a veces sus dueños no disponen del tiempo necesario.

También puedes ofrecer masajes, que están muy de moda ultimamente, para ellos tendrás que hacer una pequeña formación, busca apuntes y cursos online donde te enseñen a hacerlo, ya que como hemos dicho anteriormente cada mascota “es un mundo” y necesitas saber como tratarlos, hay razas de perros por ejemplo que sufren de mucho estrés y proporcionarles masajes les ayuda a mantener el pelaje y estando relajados son mejores animales de compañía.

Y si te animas a más, los servicios de peluquería te pueden ayudar también a ganar dinero extra, para ello necesitas conocimientos un poco más avanzados por lo que t aconsejamos realices un curso de capacitación.

Y como nota final, puedes junto con los masajes ofrecer servicios de belleza, como corte de uñas, baño, cepillado y porqué no sesiones de juegos y diversión, las mascotas son una buena fuente de ingresos!

Ganar un dinero extra por cuidar mascotas es fácil, no requiere inversión alguna y puedes compaginarlo con tus tareas habituales en el hogar, decídete!

Related Posts