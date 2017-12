Emprender Por Internet Una Cuestión De Mentalidad

Lo más sencillo para una persona es conseguir un trabajo tradicional donde le paguen por su tiempo que invierte en hacer las tareas que la empresa le asigna y esto es muy bueno cuando no se tiene nada y se necesita el dinero necesario para poder financiar los gastos del hogar si por supuesto eres jefe de familia, ahora si eres una persona que recién está comenzando también es excelente, incluso si intentaste emprender por internet o en un negocio tradicional y lamentablemente no funciono, por supuesto que está bien y es la manera correcta de volver a empezar.

Sin embargo hay una pregunta muy importante que debes hacerte si tus deseos van mucho más allá de tener una vida simple y si solo deseas que este estado actual de empleado solo sea transitorio o un peldaño para ir más lejos.

¿Estás verdaderamente dispuesto a quemar todos los cartuchos que te quedan y dar la vida por lograr el éxito que tanto deseas?

Déjame decirte algo que quizás te pueda doler o incomodar, pero que es necesario para por fin te pongas de pie y tomes acción de una vez por todas.

Ya basta de seguir jugando a ser un empresario solo de sueños y conviértelo en una realidad, ese que ves en tu imaginación, pero que no logras concretarlo.

No sirve de nada que sigas buscando y buscando el santo grial de los negocios por Internet, esa oportunidad mágica que te convierta en millonario de la noche a la mañana, eso no es más que basura barata que lejos de ayudarte te está perjudicando, confunde lo que es realmente emprender en internet, porque te impide ver esta actividad con la seriedad de un profesional que quiere vivir 100% del internet y no volver jamás a ser un empleado asalariado.

No existen excusas para una persona que sueña con cambiar su estilo de vida y no hace nada para hacerlo. Si quieres ser un perdedor allá tú, pero si quieres lograr algo que emocione tu vida entonces, porque sigues aceptando tu ruina.

Un verdadero emprendedor, jamás se da por vencido, puede perder una batalla, pero no la guerra, eso hace la diferencia entre una persona y otra, entre perder o ganar, entre seguir o abandonar.

Hoy existen tantas maneras para emprender por Internet, tantas como no te imaginas, sin embargo no se trata de hacer un par de clic y comenzar a recibir el dinero, esto funciona así y tal vez sea el lado menos amigable ya que es necesario aprender constantemente y aplicar.

El lado amable, es que cuando comienza a dar sus frutos, entonces es cuando la vida empieza a cambiar a tu favor, pero como no existe éxito sin trabajo y sudor, es necesario que pases por esta curva de trabajo y aprendizaje para luego comenzar a cosechar los frutos de lo que has sembrado en tu mente.

El trabajo bien hecho, la perseverancia, la fe, y el esfuerzo que coloques, son el abono para que la semilla de tus sueños germine y de el fruto que deseas.

Crear emprendedores, el conocimiento que te conducirá al éxito

