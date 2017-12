Cuáles son las Ventajas de Trabajar desde Casa Siendo Mamá

¿Estás dudando si trabajar en casa es una buena opción?

Cuando me convertí en mama no sabía que iba a decidir luego quedarme en mi casa. Pensé, en un mes vuelvo (con él bebe claro!).

Pero lo que nunca imagine es que me iba a enamorar tanto. Tanto, tanto que no quise separarme. Para mí era muy chiquito y creía (¡todavía lo creo!) Y sentía que nos necesitábamos.

En esos primeros momentos no se me ocurrió trabajar desde casa. Esta idea siempre estuvo en mi cabeza, pero recién tomo forma cuando nació mi nena, 2 años y 8 meses después.

Si todavía estás pensando en si es buena idea dejar tu trabajo y comenzar a idear el trabajo desde casa, lee lo siguiente. Lo he ido escribiendo en base a mi experiencia.

Los beneficios de trabajar desde casa:

Como mamas podemos estar al lado de nuestros hijos en todo momento. Y no tener que apagar niñeras o lugares para que nos cuiden a nuestros hijos mientras trabajamos en otro lugar. Podemos decidir en qué días y horarios trabajar. Tener la libertad de elegir si hoy no queremos trabajar porque nos sentimos enfermas y no tener que dar explicaciones a nadie, ni presentar certificados. O con mayor razón, si nuestros hijos están enfermos, podemos quedarnos al lado de ellos, sin sentir la culpa de que estamos faltando a nuestro trabajo. Decidir adonde trabajar y no depender de ninguna locación. Si queremos, podemos trabajar sentadas en un café, en una plaza o en nuestra cama. Podemos elegir el negocio de nuestros sueños. Aprendiendo a identificar qué es lo que más nos gusta, y estudiando que es lo más rentable, podemos elegir un trabajo que nos apasione y nos retribuya económicamente. (descargaste el Reporte sobre Cómo Elegir un Tema que te apasione y sea Rentable? es gratis!) El costo de inversión es muy bajo. No tenemos que montar un local, pagar expensas, ni empleados. Solo trabajos nosotras. No hay que comprar ropa para salir a trabajar! Dependiendo del tipo de trabajo que una lleve, es el tipo de ropa que necesita. Estando en casa podes decidir como querés vestirte. Tenés la posibilidad de viajar en el momento y el tiempo que quieras. No estas atada al permiso de vacaciones anual.

Algunas Contras:

Se reduce la vida social: al no estar en un ámbito de trabajo no nos relacionamos con otro grupo de gente (pero al fin y al cabo, muchas personas que sí trabajan tampoco lo hacen) No Tener un momento para nosotras solas y no estar todo el día conectadas con la casa. Esto lo consigo, saliendo a visitar amigas, yendo al gimnasio, saliendo a caminar a la plaza o viajando. Vestimenta muy básica: y no nos damos cuenta de que si podemos invertir en nuestra imagen, o bienestar aun estando adentro de casa sin que nos vea nadie. Al no tener horarios, a veces se vuelve aburrido tener que ajustarse a los horarios de otros. En nuestro caso es sólo de amistades porque mi marido, cuando está en casa, tampoco tiene horarios. Llegar a mantener la misma cantidad de ingresos que cuando trabajaba cuesta (como todo) y tarda tiempo. Pero en cualquier emprendimiento es lo mismo, y esa es la gran diferencia entre ser empleado de alguien y trabajar por su cuenta. Se tienen más responsabilidades, uno es el encargado de administrarse, llevar sus papeles, autoerigirse, etc. Pero también, esta es otra de las grandes diferencias que hacen a los emprendedores.

Conclusión:

A mi trabajar desde casa me gusta mucho. Me levanto mucho más motivada y temprano que cuando salía a trabajar.

Trabajo en algo que me encanta y no tiene nada que ver con lo que estudie. Me estoy dando el lujo de hacer lo que me gusta.

Pero lo mejor de todo es que no pierdo 8hs (o más) diarias de estar con mis hijos. Y eso no tiene precio.

El trabajo en casa puede que no sea para todos, pero para quienes sí lo desean, sepan que el miedo va a estar siempre. Hay miedos lógicos e ilógicos, algunos nos activan para seguir y debemos desestimar los que nos inhabilitan.

Ahora, quiero que hagas una lista de los miedos que te surgen con la idea de trabajar desde casa. Y luego con esa lista, pensá en una posible solución a cada uno. Contame cuáles son tus obstáculos y cómo estás ideando en resolverlos (en caso de que te paralicen)

