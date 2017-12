Consejos Para Emprendedores Jovenes

Hoy vamos a hablar sobre consejos para emprendedores y es que ser emprendedor no es fácil. Algunos de los empresarios más famosos del mundo han establecido numerosos consejos para emprendedores que están empezando, pero es complicado encontrar la clave para emprender con éxito. Por eso desde nuestra web vamos a darte algunas claves necesarias que deberías tener en cuenta para el desarrollo de tu idea de negocio.

A continuación te damos una serie de consejos para emprender que necesitas conocer, estos consejos te ayudarán a saltar en el mundo de los negocios, con una mayor probabilidad de encontrar el éxito.

No pienses que puedes gestionarlo todo. Toma tiempo y dinero en la primera fase del proyecto construir un equipo perfecto de gente alrededor de tu negocio, idea, aventura, y necesitas un equipo ya que es imposible que puedas hacer todo. Establece criterios de selección para elegir a los mejores socios para tu proyecto.

Ponle ilusión. Es importante mantener siempre la ilusión y entusiasmo para enfrentar y superar los obstáculos que surgen en tu negocio y a lo largo de tu carrera profesional. Recuerda, con ilusión podrás mover montañas.

Ten paciencia. Toma tiempo poner en marcha un negocio, tómate tu tiempo para hacer proyecciones realistas de tu idea de negocio y ten cuidado con las prisas. Ármate de paciencia con tu negocio; Recuerda que conseguirás los resultados que estás buscando, es importante no desesperarse.

Cree en ti y en tu idea. Invierte tiempo para reflexionar con cuidado antes de tomar cualquier decisión y define cómo actuar. Nunca te precipites, establece los pros y los contras que pueden surgir en todas sus resoluciones y toma decisiones.

Si estás empezando un negocio, necesitas invertir mucho tiempo; Por lo tanto, si no tienes mucho tiempo es mejor no arriesgar, ya que no vale la pena sacrificar mucho sin la certeza de que tendrás todo el tiempo del mundo para llevar a cabo tu idea de negocio.

Debes ser flexible. Siempre ser necesario para adaptarse a los cambios ser flexible, es más es necesario ser flexible para tener éxito como emprendedor.

Es importante tener financiación, es más, no es importante es una de las grandes claves. Ten en cuenta a los inversores. Descartar cualquier posibilidad de conseguir un inversor, cuando realmente lo necesitas es un error, y si aparece estudia la idea de forma rápida ya que puede que aún estarás disponible.

Consejos para emprendedores novatos

Ser joven es sinónimo de energía y entusiasmo, especialmente al iniciar un negocio. Cuando tienes una idea en mente, no importa cuánto tengas que sacrificar o perder si eres joven el entusiasmo no debe desaparecer.

Estas son algunas de las características que identifican a la juventud de hoy, practicada a la hora de iniciar un negocio. Y a continuación mostramos una serie de consejos para quien decida comenzar con su compañía a una temprana edad.

Asumir riesgos tanto como sea posible: Comenzar un negocio puede ser muy arriesgado, pero también que darte muchos beneficios; Por lo tanto, si lo piensas bien es necesario continuar hasta el final y evitar que tu estado de ánimo y tu deseo de seguir se difumine. Hay que correr riesgos, pero riesgos calculados. Además, lo más seguro es que al ser joven no tengas mucho que perder, a priori no tendrás cargas familiares, etc.

Céntrate en los fundamentos: Trata de mejorar esas habilidades que te harán más productivo y eficiente en lo que haces. Haz una lista de tareas que debes realizar y calificar según tu prioridad. Recuerda que debe ser muy organizado para hacer todo de forma correcta y a la vez.

Rodéate de personas como tú: Es muy importante que trates con aquellas personas que realmente quieren hacer grandes logros en la vida durante este período. Si quiere tener éxito, rodéate de gente exitosa y verás como tú te vuelves exitoso.

Persigue tu felicidad: Al iniciar tu negocio, tiene que hacer algo que realmente te apasione. Debe tener en cuenta que si vas a hacer algo durante el resto de tu vida, por lo menos debe ser algo que te motive a hacerlo.

No tengas en cuenta todas las opiniones: El camino del emprendimiento, habrá mucha gente que te dirá que lo primero que debes hacer es ganar experiencia en una gran empresa o tratar de convencerte de que tu idea no tendrá éxito, pero la verdad es que si realmente quieres iniciar tu negocio, y eso es lo que realmente te hace feliz, entonces debes ir a por ello sin importar opiniones de terceros. Evita los comentarios tanto los positivos (a veces poco realistas) y los negativos (los que perturbar tus ideas). Por esta razón, debe tratar con expertos y con las personas que realmente necesitan escuchar propuestas.

Consejos para el éxito

Si sabes quitarte los prejuicios y luchar por tu idea puedes convertirte en un gran empresario. Convertir tu idea en éxito, será una de tus mayores satisfacciones y este es el mejor momento para comenzar a emprender.

Antes de hacer tu plan de negocios, analiza bien, si realmente generas una necesidad de mercado. Lo primero que debes hacer es un plan de negocios, considerar que no vale la pena perder tres o cuatro meses para preparar un business plan es un error ya que sin éste, a menudo, provoca que no sepas qué estás haciendo. En primer lugar, obtener un análisis más simple. Por ejemplo resuelve un problema a nivel local, u otras más extensas- y empieza a saber si se puede encontrar, y si el público está dispuesto a pagar para verlo resuelto. Pregúntale a tus posibles clientes si estarían dispuestos a comprar y luego analiza si la empresa es económicamente viable. Es claro que, al final, es necesario tener un plan de negocios, pero también es muy importante tener datos reales, y explicar claramente tu plan, esto demostrará la certeza de tu éxito.

Si partes de cero, quizá sería necesario referirse a las empresas y no al público. En primer lugar, esto te ayudará a identificar a tus clientes de forma óptima y te ayudará a alcanzar el éxito más fácilmente sin necesidad de invertir en marketing. El B2B es un excelente mercado para alguien que empieza con pocos recursos

Es importante que analices bien cuál es la verdadera competencia. Debes identificar muy bien a todos los actores en el mercado, para saber lo que está pasando.

No arriesgues todo su capital en el proyecto. Muchos piensan que es bueno y hay personas que arriesgan mucho y triunfa porque piensan en grande. Por supuesto si tienes dinero, puedes ejecutar el proyecto asumiendo mayor riesgo porque pueden pagar. Pero si no, no tendrás otra oportunidad. Esto es lo que sucede a muchas personas sin experiencia. Debes configurar una infraestructura determinada tratando de incrementarla poco a poco. Desde este punto de vista, no es tan difícil crear una empresa. Necesitas pensar acerca de lo que quieres, en el diseño, y en los estudios de costes: la web, logística, margen, etc.

Es importante también armarte de paciencia para el primer año. Algunas personas se obsesionan con conseguir resultados el primer año, y al no conseguirlo tiran la toalla. Lo cierto es que el primer año, a menos que sea un producto de alta demanda, tus ganancias irán despacio. Haz tu trabajo poco a poco pero con unos buenos cimientos y podrás poco conseguir todo lo que te propongas.

Y recuerda un emprendedor es una persona que es capaz de asumir un proyecto rechazado por la mayoría, sabe cómo interpretar las características del entorno real y cubrir nuevas necesidades. El emprendedor es una persona capaz de luchar contra las dificultades y las adversidades y no tiene miedo al fracaso. Además, es capaz de crear un grupo con motivación suficiente que le da el apoyo que necesita.

Si te sientes identificado con el párrafo anterior, enhorabuena eres un emprendedor o al menos tienes un espíritu innovador.

En definitiva hasta aquí los consejos para emprendedores. Si eres uno de ellos esperamos que todos estos consejos te sean de utilidad y si es así que nos cuentes qué tal te fueron poniéndolos a la práctica. Por otra parte si tienes más consejos que creas que puedan ser útiles te animamos a que lo compartas con nosotros.

