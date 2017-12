Como Hacer un Libro Digital de Cualquier Tema Sin Ser un Experto

Mi intención no es darte una cátedra de lo que es un libro electrónico y menos profundizar en detalles técnicos confusos, sino, más bien, ser pragmático e ir al punto práctico en cuestión de como hacer un libro digital para que le des uso que quieras: regalarlo, entregarlo como bono o lisa y llanamente venderlo.

Una de las principales ventajas de hacer un ebook, es que es muy sencillo distribuirlo y cualquier persona puede consumirlo con un lector de libros electrónico, que puede ser un laptop, una tableta o Tablet, un teléfono inteligente o Smartphone, un Kindle de Amazon (este es utilizado para leer un formato de libro digital especial AWZ)

Bueno pero esto no es lo que nos interesa ahora.

Me imagino que si te vas a dar el trabajo de leer todo este instructivo 100% practico, es porque de verdad quieres hacer un libro y deseas comenzar a generar ingresos con esta excelente opción.

No sé cuál es tu objetivo y lo que quieres hacer con él, pero sea cual sea, , te aseguro que si te sientas y sigues los pasos ahora mismo, al finalizar este artículo ya vas a tener tu libro configurado, con el contenido en su interior para que lo comiences a desarrollar y mejorar.

Sin embargo, este es un tema que no es corto y va para largo, por esta razón seré práctico he iré al grano con claridad, quiero que esta experiencia te entretenga y llene de entusiasmo tu cerebro.

Mi objetivo es que este artículo te sirva como una guía efectiva para que comiences a producir tus propios info productos, así que anda y prepárate un café, porque hoy vas a crear tú primer ebook en formato de libro digital.

Como hacer un ebook paso a paso de manera fácil y sencilla.

Hay muchas maneras de hacer un libro digital, pero hoy nos avocaremos a hacerlo de una manera muy práctica y sencilla, utilizando herramientas que ya tenemos y que podemos usar fácilmente, porque las conocemos y ya hemos trabajado con ellas.

Entonces prepárate y abre tu procesador de texto Word porque trabajaremos con él, también abre tu libreta de notas para que vayas apuntando las cosas importantes, como por ejemplo, enlaces, una lista de temas para analizar, palabras claves, todo lo que tenga que ver con tu proyecto.

En resumen: Usaremos el procesador de texto de Word y la libreta de notas, debes abrirlos ahora.

Estructura o formato de un libro digital

Esta es la estructura lógica que debes seguir para hacer un libro electrónico que se vea profesional, no basta solo con escribir bien, también es importante transmitir una imagen de seriedad.

Recuerda que en este mundo te tratan como te ven y tus productos deben reflejar exactamente que eres una persona que sabe lo que hace.

Portada Introducción Tabla de contenido Descarga de responsabilidades y términos de uso Desarrollo de cada uno de los temas de la tabla de contenido Prólogo

Como elegir un tema de un nicho caliente.

Siempre debemos partir por algo y lo mejor es hacer una lista de aquellas cosas que nos gustan y nos agradan.

Así que prepara tu blok de notas porque comenzaremos a trabajar.

Quiero que escribas o hagas una lista en tu block de notas de todas aquellas cosas que te gustan, actividades, hobbys, pasatiempos, ideas, o simplemente eso que sabes hacer, por lo menos lista un mínimo de 10, para que tengas un amplio espectro de elección.

Para efectos prácticos yo voy a usar el nicho de la belleza y de la salud, pero la clave está en ser muy específico y buscar un segmento más pequeño de ese gran nicho, por ejemplo podría ser, “Como evitar la caída del cabello” y para el nicho de la salud, “Como curar la Diavetes”

Esto solo es un ejemplo para que tú sigas la metodología con cada uno de los temas que escribiste.

Esta etapa en la creación de tu libro digital es la más importante, ya que determinarás si existe o no demanda de ese tema en internet y si existe un mercado objetivo al que puedas venderle tu producto.

La clave está en hacer un levantamiento de información de cada tópico, anotar en una planilla Excel los datos y una vez que tengas toda la información recopilada, entonces puedes tomar la decisión del tema que vas a desarrollar.

Método y herramientas para determinar si el nicho es rentable

Comencemos.

Ejemplos de estudio.

Nicho 1.- Belleza – Como evitar la caída del cabello

Nicho 2.- Salud – Como curar la diabetes.

Lo que hice inicialmente es ir a Google Trends o google tendencias y para el nicho 1, analice la palabra clave caída del cabello, nótese que en este caso nos interesa verificar si esta palabra clave en especial tiene búsquedas en el mundo latino, puedes ver los resultados en la imagen a continuación.

En la siguiente imagen podemos ver estadísticas relacionadas con el interés geográfico, esto es muy importante ya que nos permite ver en que países hay más volumen de búsqueda para este término, lo ideal es que sean países que compren, como por ejemplo USA, España, Clombia, México, Chile, Perú, etcétera.

Si la tendencia de la curva es ascendente, pero tiene un interés geográfico de países que no compran entonce, no es una buena palabra clave y debes seguir buscando.

La idea es que pruebes con varias palabras claves relacionadas y veas los gráficos en Google Trends.

Para tener más ideas de palabras claves puedes usar el planificador de palabras claves de Google, esta herramienta es muy útil ya que aparte de entregarte un listado de más ideas de palabras claves, también te entrega estadísticas del volumen de búsquedas, competencia y costo por clic.

Vamos a hacer una búsqueda en esta herramienta para la palabra clave Clave “Caída del cabello”

Por ejemplo tenemos la palabra clave caída del cabello en mujeres con un volumen de búsqueda de 2900, otra palabra clave interesante es pérdida de cabello con 1900 búsquedas mensuales.

Puedes seguir buscando palabras claves y ver como es la curva en Google Trends y cual es su inter´s geográfico. Este dato es muy importante ya que sería poco inteligente, hacer un libro de un tema que el volumen de búsqueda en Google va en bajada y su interés geográfico es poco comercial.

Te das cuenta que hacer un libro en formato de ebook es más que solo escribir.

Para evitar hacer más largo este tutorial, voy a desarrollar solo el tema de caída del cabello como ejemplo práctico. Te recomiendo que hagas el mismo proceso con la opción curar la diabetes y por supuesto con los que elegiste tú

Te sugiero que sigas este proceso de la manera más efectiva que es, leer este instructivo e inmediatamente ir haciendo, solo así aprenderás el proceso de una vez.

Es como andar en bicicleta una vez que ya sabes puedes montar cualquiera, esa es la belleza del aprender y aplicar de manera inmediata.

Te felicito si ya has llegado hasta aquí, puedes considerarte afortunado ya que sabes mucho más que el 95% de todos los que están haciendo negocios por Internet.

El siguiente paso es verificar si existe interés en el tema y si las personas andan buscando la manera de solucionarlo.

Para ello iremos a una herramienta muy útil que la utilizan muchas personas para conseguir información de algo que desean saber o un problema que necesitan solucionar. Vamos a hacer clic en Yahoo Respuesta, y haremos una búsqueda de este tópico.

Entonces escribimos en el buscador de Yahoo respuesta “Como evitar la caída del cabello”, como puedes ver en la imagen, el sistema te desplegó un montón de preguntas de personas que están interesadas en este tema y andan buscando una respuesta o una solución.

Te das cuenta lo Interesante que es hacer las cosas de una manera científica y no ir a lo que resulte, te aseguro que si siempre sigues estos pasos maestros, vas a tener mayores posibilidades de éxito con tu proyecto de hacer un libro electrónico.

Puedes seguir investigando con mayor profundidad, por ejemplo sin son más mujeres que hombres los que están interesados en el tema, la edad, en fin, todos estos datos son importantes, ya que tu libro debe ser lo más preciso en cuanto a la audiencia que quieres llegar, siempre debe ser un micro, micro nicho.

Y para finalizar con esta etapa de análisis, veremos si existe en el mercado digital un Ebook que abarque este tema.

Para tal efecto usaremos dos de los principales sitios que difunden y venden libros digitales que son Amazon y Clickbank.

Comenzaremos haciendo clic en amazon.com

Mira que interesante, la búsqueda nos muestra un producto como aceite, un jabón y un Ebook, este último está orientado a “Cómo evitar la caída del cabello después del parto”, si te fijas bien, te darás cuenta que el producto está enfocado a un micro, micro nicho y que el título es una palabra clave de cola larga.

¿Cómo vamos hasta aquí, estas aprendiendo y aplicando?, si no lo estás haciendo, te sugiero que vuelvas atrás y comiences nuevamente, ya que es importante que sigas mis recomendaciones, solo así podrás aprender de forma inmediata y luego aplicaras el sistema para cualquier tema que quieras realizar.

Ahora iremos a Clickbank que es un gigante en la comercialización por internet de productos en formato digital.

Hagamos clic en Clickbank y busquemos haciendo clic en la pestaña donde dice mercado.

Ingresamos la palabra clave “Como evitar la caída del cabello” y nos entrega como resultado un ebook con el título “Revertir Caída del cabello”.

Ahora lo que debes hacer es tomar la palabra clave y analizarla en Google Trends.

Yo lo hice y el sistema me indica que el volumen de búsqueda es muy bajo y no hay datos estadísticos.

Siempre es importante analizar estos datos en profundidad.

Lo primero que me salta a la vista es que la persona que escribió el libro, lo hizo a lo que salga sin analizar nada, tú en cambio ahora estas por sobre el con lo que estas aprendiendo, sin embargo el tiene un mérito que tu aún no posees, el ya hizo su primer libro en formato digital y lo esta vendiendo y tú aún no, que esperas para comenzar, tienes ante tus ojos la mejor guía y gratis de como hacer un libro digital de calidad.

Primero, el título del libro tiene como palabra clave principal una muy poco relevante, por no decir que es irrelevante, lisa y llanamente nadie la busca en Internet.

El título de tu libro es lo más importante, ya que la persona que haga una búsqueda en google y se encuentre con tu producto, que tiene en el título la misma palabra clave, lo más seguro es que hará una acción, registrase en tu lista, comprar directamente o por último hacer clic en la carta de venta para ver de qué se trata.

Que podemos concluir al respecto.

Primero, que este tema si tiene potencial como para crear un producto y mejorar lo que ya existe, recuerda que ya hay un producto en Clickbank, pero tiene su mercado objetivo mal enfocado, lo mismo ocurre con el producto de amazon. Ambos autores cometieron el mismo error de utilizar palabras claves irrelevantes en el título de su libro que no tienen búsqueda en google.

Bueno ya tenemos claro que crear un producto en formato de ebook para el nicho de caída del cabello es viable y podría ser un muy buen negocio, por lo tanto, manos a la obra ahora tenemos que ponerle contenido.

Como encontrar contenido para hacer un libro digital de calidad.

Al revés de lo que muchos creen esta es la parte más sencilla porque todo esa información está en google y lo único que debes hacer es buscarla leerla y reescribirla dándole tu toque personal.

Es más podrías también buscar el contenido en Ingles, traducirlo y reescribirlo, es así de fácil.

Pero lo importante es hacerlo bien, para que no parezca una mala traducción, debe tener sentido y fluidez.

He visto libros que han sido traducidos con la herramienta traductor de Google, pero la persona ni siquiera se dio el trabajo de leerlo y corregir aquellos párrafos que no tenían ningún sentido semántico, si vas a usar esta técnica debes ser cuidadoso y pulcro, la persona que lo lea no debe darse cuenta que es una traducción.

Otro error garrafal es no incluir una tabla de contenido en tu libro, eso le resta calidad y te hace ver poco profesional.

Una tabla de contenido no solo sirve para para listar los temas, también es una oportunidad para que trabajes en hacerlos realmente atractivos para estimular al lector a leer.

No caigas en el error de poner títulos exagerados con promesas inalcanzables, te aseguro que si no las cumples, el lector cerrara tu libro y no lo leerá.

Siempre debes dar más de lo que estas prometiendo, solo así ganarás crédito y te posicionaras como una persona seria y confiable.

Esa es la manera correcta de conseguir tus objetivos de manera sólida a mediano y largo plazo.

Como utilizar este contenido para darle tú toque personal.

Una manera inteligente de comenzar a hacer un buen ebook, es, construyendo primero tu tabla de contenidos, esto también es muy importante que este optimizado para aquellos temas relacionados con tu tópico.

Hacer la tabla es muy sencillo solo tienes que hacer algunas búsquedas en google, como por ejemplo usando la palabra “Caída del cabello”

Causas de la pérdida del cabello

Cuidados en el hogar.

Remedios naturales

Etcétera.

Puedes ir revisando diferentes sitios web e ir construyendo una tabla muy completa, luego debes ordenar los temas de manera coherente, eliminar aquellos que están repetidos.

Es muy importante trabajar sobre cada título de cada tema de manera que sean atractivos e inviten al lector a leer el contenido.

Recuerda que junto con vender el producto, estas generando confianza sobre ese cliente y te volverá a comprar si le das un producto de calidad, bien escrito, con mucho contenido de valor, útil y bien configurado.

Comienza tu Ebook estructurándolo de forma coherente.

En el primer tema puedes explicar las causas que provocan la pérdida de cabello y las repercusiones psicológicas que conlleva.

Puedes integrar un subtítulo que indique cuales son las causas más comunes de la pérdida de cabello.

Causa 1

Causa 2

Causa 3

Etcétera…..

Es así de sencillo, como vez, no tienes que ser un experto para hacer un producto en formato libro digital, es más te aseguro que si lo haces correctamente, estudiando cada tema y plasmando el mejor contenido en cada tópico, producirás un producto de alta calidad y a la vez tu conocimiento se expandirá.

Incluso podrías llegar a ser un experto en ese tipo de Información.

Hay dos maneras de desarrollar una tabla de contenido

La primera es por capítulos, esto lo sugiero cuando el libro electrónico es superior a 70 páginas, pero si es más bien corto de 40 a 70, lo puedes hacer listando los titulares, tal como lo hice en este artículo.

Vamos a hacer un solo ejemplo práctico para que lo repliques cuando estés maqueteando tu libro digital.

Vamos a ir a Google y vamos a hacer una búsqueda de la siguiente palabra clave, recuerda que tu ebook debe tener una estructura literaria y semántica coherente.

Como lo que necesitamos es una información que te tenga un punto de vista creíble, lo mejor para iniciar tu libro es ir a una fuente confiable, entonces iremos a Wikipedia para conseguir contenido fiable y de calidad y haremos una búsqueda en su navegador con la palabra clave “causas de la caída del cabello Wikipedia”

La idea es que leas el contenido y extraigas lo más importante para así ir construyendo paso a paso cada tema de tu Ebook. Por ejemplo, podrías desarrollar de forma breve cuales son los aspectos o causas más relevantes de la pérdida de cabello.

Lo que yo hago es copiar el párrafo, lo leo y lo reescribo usando mis propias palabras, por ejemplo.

Este es el párrafo original

Alopecia (del griego alopex) es la pérdida anormal o rarefacción del cabello, por lo que el término se considera un sinónimo de calvicie. Puede afectar al cuero cabelludo o a otras zonas de la piel en la que existe pelo, como las pestañas, cejas, axilas, región genital y barba.

Este es el escrito por mí.

Caída del cabello o alopecia (nombre científico), no es otra cosa que la pérdida de cabello repentina y anormal, que puede afectar sin discriminar, todas las zonas del cuerpo que poseen o existan pelos, por ejemplo, pestañas, cejas, axilas, genitales, barba, etcétera.

Eso es lo que tienes que hacer.

Tu producto debe llevar tu sello personal, tu estilo, tu manera de describir las ideas, debes invertir tiempo y esfuerzo para sacar un ebook de calidad, no importando si lo vas a vender, regalar o lo vas a dar como bono.

Ahora que ya sabes cómo hacerlo, no tienes excusas para no comenzar a producir tus propios productos de información empaquetados en formato de libro electrónico.

Te recomiendo, que comiences hoy mismo.

Te aseguro que te vas a divertir muchísimo haciéndolo y más aún si te gusta escribir.

Sabes, te voy a contar un secreto.

Hasta hace algún tiempo, escribir era para mí algo impensado, es más lo detestaba a tal punto que siempre le sacaba el cuerpo, pero desde que comencé a crear mis propios reportes y a escribir en mi blog, se ha hecho una tarea muy agradable y créeme, me encanta hacerlo y lo disfruto en gran manera.

Como encontrar imágenes libres para utilizarlas en tu proyecto

Un libro sin imágenes es como una ensalada sin aceite, sal y limón, es desabrido, no entusiasma a nadie.

Las imágenes juegan un rol muy importante dentro del contexto global de tu libro digital, entretienen al lector y hace que tu contenido sea más fácil de leer y ameno.

Siempre es importante tener en cuenta de no saturar el libro con imágenes irrelevantes, tampoco se trata de poner imágenes por ponerlas, estas tienen que tener algún sentido y decir algo, trasmitir una idea, un concepto.

Puedes incluir imágenes de archivo libres como también crearlas tú mismo.

A continuación te dejo un listado de sitios web que tienen miles de imágenes libres disponibles para que las utilices en tu proyecto.

Un truco que hago, es tomar estas imágenes y procesarlas en algún software para darle mi toque personal, agregarle texto, o algún gráfico interesante, siempre buscando la idea de transmitir o decir algo.

Para tal efecto utilizo Pixlr.com

Como hacer un reporte de tu libro digital para utilizarlo como gancho magnético para construir tu lista de suscriptores y luego vender tu Ebook.

Lo primero que debes entender, es, que es un reporte y cómo puedes usarlo para hacer crecer tu negocio en Internet.

Un reporte es un ebook corto de no más allá de 5 a 7 páginas, puede ser incluso mucho más corto (3 a 4 páginas).

Lo importante es que contenga información de alto valor y que sea útil y practico a la vez, o sea, que la persona que lo descargue encuentre lo que busca, pueda aplicar y conseguir resultados.

He visto reportes que son un verdadero asco, su titular promete entregar una solución, pero la realidad es que está lleno de contenido irrelevante y poco útil.

¿Crees tú que una persona te va a comprar tu libro digital, si lo que le regalaste es de mala calidad?

Por supuesto que no, es más, tu regalo debe ser casi tan bueno como el producto de pago o mejor, solo así lograras ganarte la confianza de tu suscriptor y lo podrás convertir en un cliente que compre una y otra vez.

Supongamos que uno de los capítulos de tu libro trata sobre la alimentación adecuada para evitar la caída del cabello, entonces puedes hacer un reporte de ese capítulo.

Le das el formato de reporte que es igual al de un libro y le pones un buen título que podría ser por ejemplo.

“Los mejores secretos para una alimentación sana y adecuada para evitar la caída del cabello “TAG” y si quieres segmentar aún más fino puedes incluir donde dice tag la palabra clave: en hombres, en mujeres, en mujeres embarazadas, en hombres entre 30 y 50 años, etcétera.

Como hacer una portada profesional para un E-book sin ser un experto en menos de 15 minutos.

La verdad es que hacer una portada para tu libro ahora no es un problema ya que existen sitios que te dan la opción de realizar una de manera muy sencilla 100% online y si tienes dudas, puedes buscar en youtube algún tutorial que te pueda guiar en el proceso.

También puedes hacer la portada con el mismo programa de Word, para tal efecto tienes que ir a la pestaña “insertar” y hacer clic en portada

Te recomiendo este sitio, tiene una versión gratis y puedes hacer un Ecover en 3D.

Online Ecover Creator.

Como puedes hacer fácilmente un ebook en pdf utilizando inicialmente la herramienta de Word

Estimado lector, esta es la parte más sencilla de todo el proceso ya que solo basta hacer un clic y ya tienes listo tu libro en formato digital en PDF.

Para tal efecto debes hacer clic en la pestaña “Archivo”, de tu procesador de texto, hacer clic en guardar cómo y en la barra donde dice tipo, haces clic en la flecha para que se despliegue el menú y eliges PDF y das clic en guardar.

Es así de sencillo y ya tienes tu libro en PDF, listo para comenzar a promoverlo por la web.

Como vender tú libro digital o subastarlo.

Tienes varias opciones para monetizar tu libro o para conseguir ingresos usando tu ebook.

Partiremos con las más sencilla e inmediatas.

Puedes venderlo en sitios de subasta como mercado libre, en este sitio tienes 2 maneras, una es venderlo directamente a precio razonable, por ejemplo 5 dólares o 10 si crees que realmente puedes conseguir venderlo por ese valor. La otra manera es subastarlo.

Crear un blog que hable del tema, haces un reporte corto y lo utilizas para construir una lista de suscriptores, luego le envías una secuencia de correos electrónicos con información de valor y por supuesto le recomiendas tu libro.

Puedes utilizar el reporte para construir tu lista de suscriptores y le vendes un producto de Clickbank, el libro que creaste lo usas como bono adicional para lograr cerrar ventas.

Lo puedes vender en Clickbank, pero esta opción es un poco más complicada ya que es necesario crear una página de carta de venta, requisito fundamental para poder acceder a vender tu libro digital en esta plataforma.

También lo puedes vender en Amazon, pero se requiere de algo de experiencia para poder configurarlo correctamente y adaptarlo para que se pueda leer en formato AWS.

Otras opciones o sitios para publicar y vender tú libro en formato digital.

Excelente alternativa, puedes cargar tu libro de manera gratuita y compartirlo en tus redes sociales con mucha fluidez. Tiene integrado el procesador de pagos de paypal.

El registro es gratis y puedes conseguir ganancias por ventas de un 100%.

Este sitio es genial ya que puedes publicar en múltiples tiendas en diferentes formatos lo cual lo hace muy versátil para una gran variedad de dispositivos. Acceso a información, guías y sugerencias de marketing.

El registro es gratuito y las ganancias por venta pueden ir entre un 60 y un 85%.

Sistema de lectura en Flash , tiene además una herramienta de edición gráfica. Cualquier persona la puede utilizar y compartir sus libros y otros documentos, además de tener integrado el procesador de pagos de paypal.

El registro es gratis con ganancias de un 90% por cada venta.

Este sitio es realmente excelente y para mi gusto uno de los mejores. Te permite realizar un diseño de portada. Lo bueno es que te permite comercializarlo en sitios de Barnes & Noble, IBookStore, Kobo, Google, Scribd, Sony, Amazon, etcétera.

Registro gratis y ganancias de un 100%.

Related Posts