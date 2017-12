Como hacer andar tu negocio sin estar presente

¿Te cuento algo gracioso? Ayer le dije a mi marido que en enero no quería trabajar, me quería dar vacaciones, porque viene mi hermana y su novio de visita, lo llevaremos a conocer algunos lugares de por acá cerca.

Además me anote en un curso de fotografía. Y por eso, quiero ir a comprarme una cámara y salir a aprender.

Pero como se puede automatizar todo, pero TODO. No estaría físicamente trabajando, pero si virtualmente.

Él me dijo, y por qué no te tomas en febrero mejor, así planeamos algún viaje?

Le conteste: ¿Sabes qué?… me parece que me podría tomar enero Y febrero 😉

Asique lo estoy pensando. La verdad es que mi trabajo me encanta. Pasaría todo el día en la computadora. Pero también me encanta estar con mis hijos, coser, hacerles ropa y muchas otras cosas más.

Esto es el gran beneficio de trabajar por mi cuenta, pero también el hecho de que mi negocio este online. Porque si yo tuviese un negocio físico, si bien trabajaría por mi cuenta, pero no podría tener la libertad de decidir no ir. Porque si no, mi negocio no funcionaria.

En internet, gracias a todas las herramientas online que hay, puedo estar presente sin estarlo.

Se puede automatizar, programar, planificar y que todo salga redondito. Con el poder de unos pocos click.

Solo necesitas 3 cosas

Tener un negocio rentable online Planificación Saber cuáles herramientas te podrán ayudar y usarlas al máximo.

¿Cuáles de estas 3 cosa te faltan?

Yo te puedo ayudar con 1, 2 o 3. Antes de contarte porque yo sé que puedo ayudarte, mejor lee el comentario de Marina, cuando termino de hacer un curso conmigo.

Detrás de cada recomendación hay mucho tiempo de búsqueda por parte de Dulcia de la mejor opción para recomendar, realmente recomienda la mejor opción, no necesariamente la que está de moda o la más fácilmente accesible ni la que le otorgue algún “porcentaje” de las contrataciones.

Lo que más me gusto de trabajar con Dulcia fue la generosidad de conocimientos.

Las propuestas, que no son las que encontraríamos más rápido, sino que en cada una de ellas se nota el trabajo de búsqueda previa que hay detrás, entonces además de aprender a utilizar determinadas herramientas también ahorran mucho tiempo de búsqueda personal. Y sobre todo la calidez y frescura de su trato.

Marina de Gardenias Belleza Natural

Convierte tu Idea en un Negocio Rentable

Es un programa de Asesoría personalizada de 5 semanas, en donde vamos a darle un giro a tu idea para que se vuelva en negocio.

Vamos a crear un producto o servicio en base a o que te gusta hacer, y se pueda vender automáticamente.

