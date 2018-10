Cómo generar ingresos extras

Seguramente tu situación financiera particular se ha visto afectada en mayor o menor medida por la inestabilidad económica global. Pero tanto tu situación particular como la nacional e internacional no es solo consecuencia de la caída del sistema económico actual, sino también el resultado de las creencias y valores de la sociedad y por ende de cada uno/a de nosotros/as.

Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Si tomas conciencia de esto, te darás cuenta que entonces solo tú tienes el poder para cambiarlo. Todo lo que has escuchado acerca del dinero, todo lo que te han enseñado sobre el trabajo, todo lo que has vivido han conformado tu experiencia única y han modelado tus creencias. Algunas de ellas te ha ayudado a llegar donde estás, sin embargo otras te están impidiendo avanzar.







Es probable que si en tu familia no hay tradición empresarial no te plantees montar tu empresa propia, es más, a lo mejor hasta tienes mal concepto sobre los empresarios; si por el contrario, has vivido en una familia empresaria y has sufrido inestabilidad económica debido a la naturaleza del negocio familiar, puede que repitas los mismos patrones; o bien, si apenas veías a tu padre o a tu madre porque trabajaban fuera de casa largas jornadas o estaban pluriempleados, pensarás que hay que el trabajo es muy sacrificado.

A la mayoría, nos han educado en un mundo de escasez, donde la única forma de sobrevivir y salir adelante es teniendo títulos y trabajando muy duro en una empresa para llegar a final de mes. Y exactamente eso es lo que hemos hecho. Sin embargo, las reglas del juego han cambiado y lo que antes servía ya no funciona. Por tanto, hay que cambiar de paradigma, y para ello hay que pensar de forma diferente.

Para cambiar del paradigma de la escasez al paradigma de la abundancia y elevar tu nivel de ingresos, tienes que cultivar tres relaciones en tu vida:

1. Contigo/a mismo/a, para cambiar las creencias que te limitan por otras que te potencian.

2. Con el dinero y la riqueza, y crear un nuevo sistema de administración de tus ingresos.

3. Con tus sueños, con el fin de diseñar un plan de acción para tu libertad financiera.

Si quieres mejorar tu vida en alguna de estas áreas, pregúntame cómo puedo ayudarte. Gracias por leerme, si te ha gustado por favor comparte este post.













Related Posts