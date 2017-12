Como Ganar Dinero En Internet

De entre todas aquellas maneras en la que podemos conseguir un dinero extra desde casa, internet es muy apreciada por los usuarios ya que mediante su correo electrónico por ejemplo, se pueden realizar diversas actividades que generen un dinero extra.

Internet es una herramienta muy poderosa con la que llegamos a cientos de ordenadores, a cientos de lugares, empresas o personas. Actualmente podemos acceder en segundos a toda la información que necesitemos, podemos desde buscar un sitio, una noticia, una imágen hasta leer libros, estudiar y por supuesto interactuar en variadas redes sociales.

Enla red te puedes encontrar cualquier cosa, y si buscas una forma de ganar dinero por hacer algún trabajo, verás que el abanico de posibilidades ha crecido enormemente los últimos años, y ya se pueden conseguir dinero por hacer artículos, por conseguir publicidad, por vender cosas… una de las más singulares y aparentemente cómodas es ganar dinero leyendo emails.

La red de redes sigue expandiéndose y nos abre cada vez más fronteras.

¿Qué puedo hacer para ganar dinero en internet?

Bien, como hemos comentado hay muchas formas de ganar dinero trabajando desde casa, y una de esas formas es utilizando los recursos de internet. No conocemos ninguna fórmula mágica (sino seríamos todos ricos) además estamos convencidos que para cada persona es diferente, lo que a uno no les funciona a otros les ha generado muchísimo dinero. Hoy te vamos a proponer 5 formas bastante sencillas para ganar dinero en internet.

¿Qué sostiene al mundo de internet? esa es la pregunta que mucha gente se hace, y la respuesta es muy simple: la publicidad. Las empresas quieren dar a conocer sus productos, quieren que los usuarios sepamos que ellos existen, y pagan por poner sus publicidades en la red, nosotros podemos obtener ingresos por esa publicidad.

1- Leyendo emails

Es la forma más sencilla para ganar dinero en internet, requiere poco tiempo y puedes hacerlo en cualquier momento y desde cualquier lugar donde dispongas acceso a internet para leer tus emails. Si bien es una actividad en la que se pagan céntimos, hay que tener en cuenta que es extremadamente sencillo y requiere apenas unos minutos. Hay formas y secretos para que esta forma de ganar dinero en internet resulte más rentable.

2- Realizando encuestas online

Este es uno de los métodos más buscados por todos aquellos que queremos ganar dinero desde casa, existen varias empresas que envían encuestas a nuestros correos, dependiendo también del país en que te encuentres será la cantidad de encuestas que te envíen en la semana. Los pagos son muy variados llegando algunas a pagar 10 o 12 € la encuesta, algunas de las webs de encuestas llevan años trabajando esta forma de ganar dinero en internet, te mostramos algunas de estas empresas, incluso con comprobantes de pago.

3- Creando un blog/sitio web

Otra alternativa muy de moda ultimamente es crear un blog (o un sitio web) para posteriormente rentabilizarlo. Para esto tampoco son necesarios grandes conocimientos informáticos ni de diseño, auqnue si los tienes o quieres desarrollar serían de mucha utilidad, hay plataformas para crear webs o blog en pocos pasos, aunque para poder explicar más completo este tema tendremos que explayarnos un poco más asique lo haremos en el siguiente post.

4- Redactor o diseñador freelance.

Si redactar es uno de tus fuertes o diseñar ya sea en maquetaciones o en fotografía, pero no te apetece montar tu propio blog o página web, ésta podría ser una muy buena opción de ganar un dinero desde casa. Hay muchas personas que no pueden realizar los mantenimientos de sus páginas y solicitan redactores de artículos, o incluso para que sus contenidos sean más variados. Los precios que se pagan por los artículos varían según la temática del artículo, la cantidad de palabras, el tipo de escritura que se realice y por supuesto, el sitio donde se haga la petición del trabajo. Los trabajos de diseño también son requeridos por bloggers o webmasters para diseñar portadas, banners, publicidad, etc.

Hay varios sitios donde se ofrecen/solicitan este tipo de trabajos, generalmente encuentras ofertas en Foros dedicados a bloggers, páginas específicas de servicios como por ejemplo “Findablogger”, “Telohagopor”, etc.

5- Juegos

Por último hablaremos de los juegos en línea, si eres un buen “gamer” y quieres sacarle partido, ésta es tu mejor opción sin duda alguna. Hay distintos sitios que pagan por realizar alguna que otra hazaña dentro de algún juego puntual, luego hay también torneos en los que ofrecen interesantes premios.

Hasta aquí las formas más conocidas de ganar dinero en internet y generar un oingreso extra trabajando desde casa, y por supuesto sin invertir! No dudamos que hay más formas pero éstas nos han parecido las más apropiadas para quienes se incian en el mundillo de internet.

