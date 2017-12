Como ganar dinero con un blog con lo que más te gusta hacer

Te voy a dar un ejemplo en especial y además que se refiere a mi propia experiencia.

Lo que más apasiona a mi es el Marketing por Internet por lo tanto mi blog principal está referido principal a estos temas y escribo de negocios por Internet, tráfico, programas de afiliados, técnicas de ventas, Seo, video marketing, etcétera.

Ahora puede que este no sea tu tema y lo que te apasiona es todo lo que tiene que ver con vivir sano, entonces tu blog debe estar 100% relaciona a este tópico y por supuesto el contenido debe tener una estrecha relación y estar acorde a este nicho.

Ahora que ya tienes claro el tema de tu blog, debes investigar si tiene el suficiente potencial comercial, esto de suprema importancia ya que vas a escribir para convertir ese contenido en dinero y si el tema no lo busca nadie en google, sencillamente no generaras ingresos ni para comprar un paquete de cabritas.

La investigación de mercado para un nicho en especial, es fundamental ya sea para ganar dinero con blog, vender productos de afiliados, promocionar ofertas de CPA, etcétera. Esto es un aspecto fundamental para poder comenzar tu blog construyendo las bases sólidas para que se convierta en una herramienta eficaz para generar clientes deseosos por lo que tú tienes para entregarles a cambio de su dinero.

Existe una manera correcta es hacer una investigación de mercado para ver cuán lucrativo puede ser tu nicho y para eso hay herramientas de investigación gratuitas donde podrás conseguir toda la información necesaria para comenzar tu proyecto de ganar dinero con un blog en internet.

Por ejemplo si tu nicho son las mascotas, entonces debes centrarte en ser más específico, por ejemplo elegir perros e ir aún más acotado, perros labradores, pero aún deberías ser más concreto. Como educar y adiestrar perros labradores.

Entonces ya tienes un excelente micro nicho basado en mascotas, muy específico y acotado en el ámbito de la educación.

Ahora debes determinar si este micro nicho es realmente lucrativo o no y para eso usaremos la herramienta de palabras claves de Google. La gran ventaja de esta herramienta es que es 100% gratis y la puedes usar las veces que desees para hacer una investigación de mercado.

Para conseguir la información que deseas solo tienes que escribir la palabra clave en la caja y luego indicar el idioma y seleccionar todos los países, dar clic en buscar y posteriormente se te va a desplegar un listado de grupos de palabras claves donde tu podrás determinar si las palabras relacionadas con tu nicho cumplen con las condiciones mínimas para decidir si es rentable comenzar un blog para este tópico.

En este post no me detendré a enseñarte como se hace una investigación de mercado, el objetivo de este contenido es darte una idea de cómo hacer para comenzar a ganar dinero con un blog.

Los tópicos específicos enfocados a la investigación de palabras claves, tráfico, optimización de contenido, monetización, construcción de lista de suscriptores, promoción de productos de afiliados, monetización con Google, Seo, son temas que tocare por separado para que puedas entender y aplicar lo que te voy a enseñar.

Es muy importante entender que el dinero con este modelo de negocio no va a llegar de la noche a la mañana. Para lograr tener éxito es necesario trabajar muy duro, pero créeme que vale la pena.

El hecho de que montes tu blog hoy y publiques un par de artículos no te va a hacer ganar dinero. Es necesario que aprendas a ser disciplinado y por los próximos 6 o 7 meses te dediques a publicar a lo menos 1 post por día y no te desesperes si los próximos 30 o 60 días no tienes los resultados que deseas, estos llegarán pronto si haces lo que te indico, trabajar todos los días para publicar tu contenido optimizado para los motores de búsqueda, eso te llevará al éxito y verás como tu cuenta de paypal se comienza a inundar de dinero.

Todas las cosas en la vida suceden por una razón, me explico, las personas que buscan hacerse rico con un blog y publican tarde mal y nunca no van a ganar ni para un helado, a esto se le llama la ley de causa y efecto. Hay personas que desean libertad financiera y cambiar su estilo de vida, dicen lo voy a intentar, pero esa no es la actitud ni la mentalidad correcta, para lograr ese cambio lo que debe decir y hacer es, “Voy hacer todo para lograr conseguir mi libertad financiera y voy a comenzar hoy mismo”, te aseguro que esa persona se convertirá tarde o temprano en un emprendedor exitoso.

Según esta ley, una persona que aplica una acción masiva, tendrá resultados asombrosos, acción media, resultados medios, acción pobre, pobres resultados.

Si aplicamos esta ley al ejemplo de “como ganar dinero con un blog”, entonces podemos concluir que mientras más publique, más dinero vas a ganar y si prácticamente tienes abandonado tu blog, no generarás ni un solo centavo. Esto es así de simple y una verdad absoluta. Increíblemente esta herramienta (Blog) se puede convertir en una verdadera máquina de imprimir dólares si la trabajas de manera seria y la cuidas como si se tratara de un bebe.

Ahora si te propones publicar un contenido por día en tu blog, te aseguro que en los próximos 6 meses estarás produciendo ganancias suficientes como para comenzar a pensar en dejar tu trabajo tradicional en un plazo de uno o dos, dependiendo del tipo de acción que apliques hoy, no mañana.

Mi pregunta es: ¿Estas decidido a realizar un cambio drástico en tu vida y tomar las riendas de situación financiera?

Si tu respuesta es un sí rotundo, entonces te invito a que seas parte del mayor grupo de emprendedores exitosos solo tienes que visitar el siguiente enlace y registrarte gratis.

