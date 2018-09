Claves para Sobrevivir como Emprendedor

Los tiempos han cambiado. La Revolución Tecnológica ha dejado atrás la Era Industrial. La Tecnología ha eliminado puestos de trabajo, ha modificado los sistemas de distribución, y ha conectado a las personas. La libre circulación de la información está poniendo patas arriba el viejo sistema económico. El poder está cambiando de manos. Antes quien tenía el capital tenía el poder. Ahora quien tiene la información tiene el poder. Ahora estamos en la Era del Conocimiento y del Emprendedor. Pero las grandes corporaciones se ven amenazadas por esto y se resisten a perder su poder. Estamos ante una revolución silenciosa. ¿Te unes?

El gran reto de los emprendedores es maximizar los resultados minimizando la inversión, tanto en tiempo como económica. La falta de financiación y de crédito a la hora de iniciar una actividad propia obliga a los emprendedores a buscar resultados positivos en el corto plazo. Así mismo, las cargas fiscales y sociales hacen inviable crear una mínima estructura sin la inversión inicial necesaria. De este modo, todo la actividad que requiere una empresa que nace ha de hacerla por sí solo el emprendedor. Desde la captación de clientes hasta la entrega del servicio o producto, desde elaborar las cuentas hasta generar nuevas ideas… y ¡todo para ya! Con este panorama es fácil preguntarse ¿sobreviviré?







Una microempresa, al igual que una pyme o gran empresa, necesita para funcionar atender varias áreas de negocio. La diferencia es que mientras en estas últimas cada departamento se pone en manos de personal cualificado, en la primera es el emprendedor o microempresario quien se ocupa de todo. Hay 5 áreas clave en las que un emprendedor tiene que enfocarse de forma continua y consistente para sobrevivir en el mercado:

Procesos: fabricar o producir bienes o servicios. Distribución: entregar los bienes o servicios. Comunicación: dar a conocer estos bienes o servicios. Administración: llevar las cuentas. Formación: estar al día y mejorar.

Pero ¿puede una persona hacerlo todo sola? Definitivamente no. Al menos sin la experiencia ni los conocimientos necesarios. Entonces ¿cómo puede funcionar una microempresa? El gran peligro de una microempresa es que normalmente el emprendedor domina tan solo las áreas 1 y 2, pues son las que se refieren a su expertise o maestría, y a la que le dedica la mayor parte de su tiempo, pero sin embargo no sabe cómo darse a conocer. Con el tema de las cuentas suele haber un error de concepto, y es pensar que basta con contratar un asesor o gestor para ello, lo que es necesario pero no suficiente. Por tanto, las áreas 3 y 4 quedan abandonadas o mal atendidas, tanto por falta de tiempo como por falta de conocimiento. Sin embargo, ningún negocio podrá funcionar si no se da a conocer entre su clientela, y si lo hace y no administra bien los recursos inevitablemente irá a la ruina. Y de la 5 ya ni hablamos. Invertir tiempo y dinero en tu desarrollo y entrenamiento como emprendedor es indispensable para alcanzar el éxito.

Por tanto, no podrás hacerlo todo solo. Para sobrevivir como emprendedor tienes la opción de contratar ayuda especializada en cada una de esas áreas o, mejor aún, asociarte con otra empresa o emprendedor que te complemente y llegue donde tú no llegas. Si quieres, puedo ayudarte a reorganizar tu empresa, a sacar lo mejor de ti y a potenciar tu negocio en el menor tiempo posible.

Gracias por leerme, si te ha gustado deja tu comentario y compártelo por favor.







Related Posts