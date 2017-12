Características ideales en un Community Manager

¿Qué estudios hacen falta para ser un Community Manager? Esa es una pregunta que yo mismo me hago muchas veces, ya que es una profesión relativamente nueva y no hay ninguna carrera cuya formación académica este dirigida específicamente a ser “Community Manager” (CM). Nos encontramos por tanto con que un CM puede tener un “background” muy diverso. A continuación, voy a intentar analizar desde mi punto de vista la formación que debe tener alguien que se quiera dedicar a esta profesión en una empresa.

Con respecto a la carrera pienso que lo ideal es que el CM venga bien de una carrera relacionada con la comunicación (veáse Periodismo) o algo relacionado con el mundo empresarial (por ejemplo, Dirección y Administración de Empresas). Por supuesto, la carrera de Marketing también entra dentro de este rango.

Aparte de esto, lo ideal sería que el candidato a CM tuviese estudios de posgrado para complementar su carrera: si ha estudiado periodismo sería interesante que tenga algún estudio de posgrado relacionado con el marketing y la empresa; por el contrario, si ha estudiado algo relacionado con el mundo empresarial, sería recomendable que tenga alguna especialización o estudio de posgrado en Marketing, Comunicación o algo relacionado.

En cualquier caso, es muy recomendable tener cursos y estudios específicos de CM y/o cualquiera de sus ramas (Blogging, Social Media, etc). A este respecto, me consta que en los últimos años están saliendo cursos y másteres especializados en esta temática para hacer frente al boom de esta profesión. Desconozco cuáles son los mejores en España pero es algo que me interesa bastante, por lo que os iré informando según tenga más información.

Aparte de estos estudios considero importante:

Inglés (principalmente leído y escrito): El mundo es un lugar cada vez más global –especialmente el mundo empresarial y, dentro de éste, especialmente el Marketing Online y Social Media- y queramos o no el idioma internacional es el inglés. Por tanto, para poderte comunicar con gente de todo el mundo y estar al día de las últimas tendencias es fundamental tener un dominio del inglés. Sin embargo, esto, como todo, depende de la empresa en cuestión; si la empresa es pequeña y con clientes locales, puede que esta característica no sea tan fundamental (aunque aún así es recomendable).

Blog personal: El blog personal es la mejor forma de evaluar a un candidato ya que es un claro reflejo de lo que será su trabajo. Para mi ésta sería el requisito más importante. En su blog podemos ver qué piensa, cómo trabaja, cómo se organiza, qué sabe de su profesión, sus ganas y motivación y un largo etcétera.

Perfil en las redes sociales: Al igual que el blog, los perfiles sociales del candidato deben ser evaluados para hacernos una idea de su “marca personal”.

Manejo de imágenes y/o videos: Además de las palabras, sería interesante que nuestro CM supiera manejar videos e imágenes, ya que éstas probablemente constituyen una parte importante del mensaje que queremos trasmitir a nuestros clientes. Dependiendo de la empresa, puede que tengamos a otra persona que se encarga de esto, pero no está de más que nuestro CM tenga conocimientos de Photoshop y otros programas del estilo, ya que esta demostrado que, en Social Media, los mensajes con imágenes y videos son muchos más “viral” que los que no los llevan.

Estas son las características que yo considero ideales para un candidato a entrar como “Community Manager Junior”, “Social Media Assisstant” o como la empresa en cuestión quiera llamarlo. Sin embargo, como todos sabemos, la experiencia es un plus y si el puesto no es en un nivel más alto dentro del departamento (suponiendo que hablamos de una empresa de tamaño medio-grande) sería interesante que el candidato pueda demostrar lo que ha hecho en anteriores trabajos y cómo esto ha contribuido a aumentar las ventas de la empresa.

Sin embargo, esto es sólo un perfil ideal. Si algo nos ha demostrado Internet es que somos libres y que no hace falta tener unos estudios concretos o unos recursos determinados para hacer lo que nos gusta, muestra de ello son los blogs de personas que escriben sobre su pasión y se están ganando la vida con ello.

¿Estás de acuerdo con mis “requisitos” para Community Manager? ¿Añadirías algo más?

Related Posts