Buenas prácticas para gestionar las redes sociales de un hotel

El turista social, relajado y disfrutando de su destino vacacional, tiene ganas de compartir sus experiencias, recomendar los lugares que visita, fotografiar lo que le llama la atención y además sentirse “querido” en el lugar en el que se hospeda.

Antes de explicar esas buenas prácticas, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Veo que cada vez es más habitual en las cuentas de redes sociales del sector turístico, utilizar imágenes como único recurso para compartir contenido. Está muy bien que se haga y que forme parte de la estrategia de contenidos, pero por favor, que no sea el único recurso porque sino terminaremos aburriendo al seguidor…

Estas son mis 10 buenas prácticas para gestionar las redes sociales de tu hotel

1- Crea un plan estratégico en Social Media antes de empezar a compartir contenido

Lo primero que deberías plantear a tu jefe o cliente antes de hacer nada. Analiza qué está haciendo tu hotel y los competidores, céntrate en tu público objetivo, marca unos objetivos cuantificables y plantea un plan de acción en el que se incluya un calendario de acciones. Sin hacer nada de esto todo será mucho más complicado y además andarás “como un pollo sin cabeza”.

2- Optimiza los perfiles en redes sociales de tu hotel

Dale coherencia a la imagen del recinto hotelero en Social Media. Utiliza imágenes corporativas que te representen, dales un toque de originalidad, mantén coherencia a la hora de publicar contenidos y sigue una línea definida y que te identique y diferencie claramente de tus competidores.

3- Perfiles en redes sociales de tu hotel por idioma

Soy de los que defiende que los canales en redes sociales no se pueden convertir en un batiburrillo de contenidos repetidos en varios idiomas. Crea diferentes perfiles por grupos idiomáticos. Por ejemplo: perfiles en Facebook y Twitter diferenciados para el mercado español, inglés y alemán. Sí, soy consciente que esto requiere mucho más trabajo, pero esto es lo que demanda el usuario. No queda muy bien que un alemán vea el mismo contenido traducido al español y al inglés antes de llegar a leer lo que dice en su idioma. La segmentación es clave para llegar a nuestro target.

4- Apuesta por el Marketing de Contenidos

Diferenciarse, darle ese punto extra que pide nuestro fan, darle vueltas a la cabeza. ¿Te suena? Si haces siempre lo mismo, obtendrás siempre los mismos resultados. Un blog con contenidos bien trabajados y optimizados para SEO te ayudará a que te encuentren, entren en tu página, buceen por tu contenido y puedan interesarse por hacer una reserva en tu hotel. Les estás dando algo que tu competencia no hace, y que aunque no lo creas el usuario valora. Si tienes más recursos a tu alcance prepara infografías , vídeos de tu hotel con un enfoque moderno, whitepaper con contenidos de tu blog, etc

5- Céntrate en tus objetivos y no en captar únicamente seguidores

¡Vaya obsesión que tenemos todos con el número de seguidores! No digo que no sea importante pero… ¡hay mucho más! Si todavía no lo tienes muy claro, una de tus prioridades tiene que ser llevar tráfico desde redes sociales hasta la web de tu hotel y ser capaz de captar leads o contactos que posteriormente se puedan materializar en una venta. Enfoca tus esfuerzos en eso y dale mucho mas valor al contacto que te da su nombre y correo electrónico que al fan de Facebook o al seguidor de Twitter.

6- “Mima” a los seguidores de tu hotel por encima de todo

Pónlo ya en tu lista de prioridades. Responde a sus consultas, interactúa cuando comenten algo relacionado con tu hotel, y aprende de sus críticas y de lo que no les gusta de lo que estás haciendo. Recuerda que si ellos no están ahí e interesados con lo que haces, el resto cobra menos sentido. Sorpréndeles siempre que puedas. Llama su atención cuando publiques contenido y haz que se sientan especiales y orgullosos de formar parte de tu comunidad.

7- Monitoriza la actividad de tu hotel en redes sociales

Escucha y monitoriza todo lo que se dice en la red sobre tu hotel. Te sorprenderá la cantidad de interacciones que se están produciendo y que tú has dejado escapar por no tenerlo previsto.

8- Ten la cabeza siempre muy fría

Si eres Community Manager de un hotel tienes que tener temple, don de gentes, paciencia y la cabeza muy fría. Piensa bien antes de contestar, trata a los usuarios y clientes con educación y respeto e intenta siempre calmar las situaciones tensas. De una cerilla no hagas un incendio…

9- Involucra a otros departamentos del hotel

Atención al cliente, Comercial y Ventas, Recursos Humanos, etc tienen que ser tus aliados para culaquier consulta o aspecto que necesiten tus usuarios y clientes y que tenga una relación directa con tu trabajo de Community Manager. En cierta manera puedes hacer un papel divulgador para que comprendan la importancia que tienen las redes sociales en la imagen del hotel.

10- Lee y aprende todo lo que esté relacionado con hoteles, turismo y Social Media

Hay que estar al día de todo lo que acontece en el sector, para posteriormente aplicarlo a nuestras estrategias. Sigue blogs de referencia para que aprendas los trucos de profesionales como tú que te van dando pistas de cómo actuar ante determinadas situaciones.

¿Alguna buena práctica más que te gustaría añadir?

