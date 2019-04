Aspectos a considerar para la compra de una Franquicia

Me gustaría empezar aclarando que este artículo puede ser utilizado como referente o guía para la selección de una franquicia. Sin embargo, no con esto quiere decir que seguirla asegurará el éxito por eso te invito a que la consideres como una herramienta, no como una verdad absoluta.

Investigación del Franquiciatario

En esta parte debemos investigar realmente a fondo a la persona que vende la franquicia. Para facilitar esta tarea podemos contestar algunas preguntas como son: ¿Quién es el franquiciatario?, ¿qué marca es la que ofrece?, ¿cuáles son los requisitos que solicita?, ¿es realmente el dueño de la marca o imagen?, ¿es la primer franquicia que vende?, ¿qué opinión tienen las personas que ya han comprado una?, ¿cuáles son los beneficios que me promete?, ¿ a que me obliga el contrato?, ¿dónde se encuentra ubicada la matriz?, ?,¿hasta dónde se compromete el franquiciatario?

Un factor que muchas personas considerarían una pérdida de tiempo, pero para mí es de suma importancia; es realizar una entrevista en persona con el dueño o responsable de la franquicia. En ella te puedes dar cuenta como es la persona. Si ya tienes experiencia en realizar entrevistas puedes diseñarla de tal manera que puedas conocer sus valores y forma de pensar. No dejes pasar esta clase de oportunidades.







Investiga el negocio

Una parte fundamental para comprar una franquicia, es conocerla a fondo. Es decir, saber todo lo relacionado a la misma. Muchas veces obviamos este sencillo paso, y solamente nos enfocamos en investigar a la persona que realiza la venta, y ahí es cuando suceden los grandes problemas. Es por eso que para facilitarte la tarea puedes contestar las siguientes preguntas: ¿Cómo es la fabricación del producto?, ¿cómo es la operación?, ¿cómo se distribuye el producto?, ¿cuánto es el volumen máximo de producción?, ¿el producto o servicio que vendemos realmente es aceptado en nuestra, ciudad, estado o país?, ¿necesitamos cumplir con algún reglamento de medio ambiente?, ¿nuestro producto es considerado bueno para el ambiente?, ¿cuánto es la inversión?, ¿existen costos ocultos?, ¿en cuánto tiempo estará lista para operar?, ¿cuál es el margen de utilidad?, ¿es realmente el negocio que quiero tener?, ¿cuál es el futuro de la franquicia?, ¿la tecnología hace factible el desarrollo del producto?, ¿cuál es el programa de capacitación?

Investiga el mercado

Un error muy común cometido por las personas es omitir la investigación de mercados. Si bien es cierto, que la mayoría de las franquicias brindan una investigación también hay que decir que quien nos certifica que sea real. Sé que una investigación nos puede representar una gran inversión. No obstante, existen muchas formas de poder realizarla sin necesidad de contratar a una gran agencia. Recuerda existen mucha mano de obra dentro de las universidades, las cuales están repletas de jóvenes que desean adquirir experiencia profesional. Es por eso que puedes solicitar que te ayuden por medio de servicio social o prácticas profesionales.

Además te brindo algunas preguntas que te pudieran servir como referente para conocer qué es lo que debes investigar. Algunos ejemplos serían: ¿cuál es nuestro mercado meta?, ¿quiénes son nuestra competencia directa?, ¿quiénes son nuestra competencia indirecta?, ¿cuál es el precio de nuestro producto en el mercado?, ¿cómo nos encontramos en relación con nuestra competencia?, ¿qué tan grande es nuestro mercado?, ¿el mercado puede crecer?, ¿la ubicación propuesta es acorde a nuestro mercado?, ¿qué opinan las personas sobre el producto o servicio?, ¿Cuáles son los canales de distribución que existen?, ¿el producto o servicio es líder dentro del mercado?, ¿en qué posición se encuentra?

Me gustaría conocer sus opiniones sobre lo visto en el artículo. Sobre todo si has tenido la oportunidad de comprar una franquicia, y si estos aspectos fueron considerados para tu selección o bien utilizaste algunos otros.







Related Posts