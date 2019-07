7 razones para crear tu propia empresa

Hablando con varias personas en paro sobre emprendimiento he recibido de todas ellas la misma respuesta; “no me atrevo a montar mi empresa porque tengo miedo a fracasar y endeudarme“.

Pero bueno, con ese pensamiento no se llega a ninguna parte. Sé que hacerse autónomo o freelance tiene sus costes, trámites y por qué no decirlo, riesgos también, pero no creo que sea como para negarse a emprender por el supuesto caso de tener que cerrar.

Ya te expliqué cómo te ayuda tener un blog a conseguir trabajo pero también puedes ir un poco más allá y crear tu propia empresa que con la que está cayendo es una buena opción para tener empleo.







Estas son las 7 razones que te doy para emprender:

1. Estás en el paro

Hoy en día las empresas no están contratando prácticamente a nadie manteniéndose siempre que les sea posible con la misma plantilla.

En vez de quedarte en casa sin hacer nada o volverte majareta echando currículos de puerta en puerta sin obtener resultados, piensa en darte una oportunidad y hacer algo más que eso.

2. Es el momento de cambiar tu vida

Claro que si. ¿Recuerdas cómo vivías antes cuando tenías trabajo?. Seguro que mejor que ahora y probablemente quejándote por muchas cosas por las que hoy en día no tendrías ningún problema.

El mundo ha cambiado mucho en estos últimos años y la gente se ha dado cuenta de que tenían que hacer algo para mejorar sus vidas. También puedes tú aprovechar este momento en la historia, coger las riendas y hacer y dedicarte a aquello que te gusta, aquello que siempre has querido hacer.







3. Estás capacitado

Hace más el que quiere que el que puede. Si ya has trabajado antes cuentas con experiencia y si eres un joven que acaba de acabar los estudios o te queda poco para terminarlos pues ya te puedes valer de esos conocimientos.

Sea con experiencia, sea con conocimientos, si le sumas tu energía y ganas de hacer solo te falta encontrar el capital y lanzarte y triunfar.

4. Es el tiempo de las grandes oportunidades

Vives en la época donde los jóvenes son la generación mejor preparada de la historia. Es el momento, el lugar de las oportunidades, desde la creación de aplicaciones móviles a servicios de atención personal a domicilio. Cualquier proyecto que tengas en mente puede ser una revolución y ayudar a muchas personas.

La evolución nos ha traído a este momento donde el presente y el futuro van de la mano. Aprovecha los cambios en la vida y en la sociedad. Destaca sobre los demás y consigue aquello con lo que siempre has soñado.

5. Puedes emprender con otras personas

No tienes por qué lanzarte solo en esa lucha. Afortunadamente hay más personas interesadas en emprender y dispuestas a unirse a ti en un proyecto mutuo. Esto aporta varias ventajas, sobre todo si alguno cuenta con experiencia y el no estar solo ante la toma de decisiones.

6. Hazlo antes que otro

Si ya tienes más o menos claro que quieres emprender e incluso has encontrado con quién hacerlo puedes dar el siguiente paso y es crear eso que sabes que nadie ha hecho y que funcionará muy bien. No esperes a que se te adelante otro, si eres el primero contarás con muchas ventajas y terreno ganado.

7. Vive de ti mismo

Este es el sueño de muchas personas, si, de muchas por más que digan que no. Hay que ser realistas, ser tu propio jefe es lo mejor que te puede pasar. Aunque ciertamente dependes de tus clientes, en definitiva, eres tú quien pone las reglas a tu trabajo, los horarios y las normas.

¿Qué razones tienes para crear tu propia empresa?







