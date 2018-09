7 Pautas para Ser Feliz con lo que Haces

He observado que hay personas que tienen un mal concepto de la felicidad y pienso que es porque la relacionan con el libertinaje o con la despreocupación y la irresponsabilidad. A veces siento que está mal visto eso de ser feliz, ¡con la que está cayendo! Es como si hubiera un pacto colectivo inconsciente y silencioso para vivir amargados, pues es lo que toca, ya que “las penas compartidas son menos penas”. Pareciera que debamos expresar nuestro inconformismo con malas caras y quejas. Sin embargo, a mi me encanta seguir la máxima de “al mal tiempo buena cara”, porque creo que encierra una gran verdad, y es que hasta lo más molesto nos trae un regalo, y solo si eres capaz de verlo podrás aprovecharlo.

Es cierto que necesitamos cubrir unos mínimos para vivir con relativa tranquilidad, y aunque el dinero no da la felicidad, te deja cerca. Por el contrario, unos ingresos estables nos llevan a acomodarnos y nos atrapan trabajando en algo que quizás no te satisface del todo, pero que no quieres dejar por no perder la supuesta estabilidad financiera. Por eso, la mayoría de nuestras decisiones están basadas en la necesidad económica, lo que conlleva un gran peligro, el de ignorar la propia capacidad de poner nuestros talentos a producir. ¿Y si la única forma de ganarte la vida fuera haciendo lo que te gusta y sabes hacer bien? Las personas felices son mucho más productivas, así pues, la clave de la prosperidad está en la felicidad. He encontrado 7 pautas de comportamientos o actitudes que tienen en común las personas que han alcanzado el éxito:







Poner Amor en lo que haces. Agradecer los retos. Compartir las metas con los demás. Reconocer los éxitos propios y ajenos. Aprender de los errores. Soñar en grande. Disfrutar del proceso.

Espero que estas 7 pautas te sirvan para ser feliz con lo que haces. En los siguientes artículos profundizaré en cada una de estas pautas, por lo que me encantaría conocer tu experiencia y tu opinión al respecto de cada una de ellas. Así que, deja tu comentario, y si te ha gustado este post compártelo con tus amigos en tus redes sociales favoritas.

¡Gracias por leerme!







