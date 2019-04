6 Errores de Marketing que pueden Matar tu Negocio

Si bien siempre tratamos de mostrar nuevas y mejores formas de cómo incrementar sus visitas, suscriptores o clientes potenciales, también debemos enseñar algunos factores que podrían terminar con tu negocio en línea. A veces solo es cuestión de actitud, o cuando has decidido que su hobby se convierta en su trabajo y no deseas tomarlo muy en serio.

Es por eso que si deseas que tu negocio prospere, ten cuidado si aparecen algunas señales de advertencia de las cuales te hablaré a continuación.

1.- Tener una actitud de “flojera”

Tu actitud puede ser transmitida por medio de tu página web y ser contagiada a todos los visitantes, además será lo mismo cuando envíes un correo, respondas por medio de Twitter o Facebook. Si continúas con esa actitud poco a poco irás perdiendo personas que desean ingresar a tu página web.







¿Cuáles son algunas de las señales de advertencia de este tipo de actitud? Cuando no públicas durante semanas.

Cuando no has sacado un nuevo producto o servicio en los últimos seis meses.

Cuando usted dices que tu negocio sería genial si no fuera por los clientes $#%^&.

Cuando deseas tener el éxito inmediato a más tardar en los primero 6 meses y además tener muchos ingresos.

2.- Realizar marketing para demografía, no para un nicho

La definición más simple y mejor de un nicho que he visto es “un grupo de personas con un problema común que se congregan”.

¿Lo que no es un nicho? Los freelancers no son un nicho de mercado. Los padres (madres, padres, o ambos) que trabajan desde el hogar no son un nicho. Los propietarios de pequeños negocios no son un nicho. Los Bloggers no son un nicho de mercado. Las mujeres mayores de 40 no son un nicho, tampoco lo son los hombres después de la jubilación.

No es más que un nicho cuando comparten un problema.

Entonces, ¿cuál es el problema en su lugar, y cómo se lo vas a resolver? ¿De dónde viene su grupo junto nicho de mercado por lo que puede para específicamente?

Es una paradoja de comercialización que cuanto más se estrecha su nicho, más éxito de su comercialización tendrás.







3.- No dejar de ser un “tacaño”Hoy es tan fácil contar con un sitio web – a sólo un golpe WordPress.com o en el sitio de Blogger y listo. Además cuantos servidores gratuitos existen.

Si bien puedes conseguir logo, dominio, página web por menos de $50 dólares. Este no dejará de parecer barato y esa es la impresión que les dejaras a tus clientes.

Hay algunas cosas que tu puedes hacer gratis o de bajo costo y nadie se dará cuenta.

No debemos irnos a los extremos, no vayas a pensar que debes hipotecar tu casa para pagar el sitio web. Solamente debes asegurarte que tu sitio web tenga un aspecto limpio y profesional, fácil de navegar, y que su presencia en la web te hace parecer vale la pena el precio que cobras.

4.- No se captura al visitanteAlguien viene a tu sitio, mira a su alrededor, lee algunos de los artículos o productos que vendes, y luego se va. Claro que les gusto tu sitio y además tienen la intención de volver, pero nunca lo hacen. Se olvidan, pierden la URL y tú los has perdido para siempre.

Es triste ver la cantidad de pequeñas y medianas empresas que no tienen forma alguna de capturar los datos del los visitantes – sus nombres y direcciones de correo electrónico-. Están perdiendo clientes y se hacen la vida más difícil .Si se necesita tiempo y esfuerzo en atraer gente a su sitio, ¿por qué dejarlos ir sin una forma de mantenerse en contacto con ellos?

Una vez que has perdido a un visitante se ha ido para siempre. ¿En verdad deseas dejarlos ir así tan fácilmente?

5.- La falta de un plan a largo plazo¿Crees que los planes de negocios son para las grandes empresas y para cuando necesites ir al banco en búsqueda de capital? ¿No? ¡Incorrecto!

Cuando no elaboras planes a largo plazo es como si navegaras a la deriva. No necesitas ser un gurú del marketing nada más debemos pensar y contestar algunas preguntas como: ¿A dónde deseamos dirigimos? ¿Qué esperas de tu negocio? ¿Cómo vas a saber cuándo lo has alcanzado?

No necesitas un plan de más de 100 páginas llenas de texto que nadie entiende. Pero por lo menos debes saber cuáles son tus objetivos (metas) para tu negocio en la parte de comercialización y además que es lo que te hace diferente de los demás.

6.- Mucho leer, poca acción

Es muy importante tomar cursos, leer ebooks, asistir a conferencias. Sin embargo, no lo es todo.

Ebooks, cursos, videos y todos los otros métodos de enseñanza son grandes, siempre y cuando los sepas utilizar lo que has aprendido. Adictos a la información abundan. Las personas que toman una decisión sobre lo que han aprendido son raros.

Lleva las cosas a la práctica y verás que en 12 meses de trabajo aprenderás más que en todas las horas de estudio. La información no está muy bien, pero nada es mejor que tomar medidas.







