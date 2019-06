6 consejos para generar el mejor trabajo en equipo

Trabajo en equipo tiene mucho significado, siempre que se lo ejecute en el modo correcto. Obviamente, tiene que haber un líder que maneje las situaciones y que esté muy preparado para afrontar la maravillosa experiencia de ver un proyecto hacerse posible de la mano de un grupo de personas que trabajan por un mismo fin.

Aquí llega una pequeña lista de las capacidades y competencias que un líder debe considerar para lograr la armonía necesaria en un equipo de trabajo.

Los pasos a seguir pueden ser muy pocos o muchísimos dependiendo de las capacidades que tenga el capital humano o según la dificultad que presente el proyecto, pero sólo se podrá lograr con la ayuda de un líder capaz de guiar el camino.







Reconoce el esfuerzo

En todos los equipos hay siempre alguien que se esfuerza y se destaca del resto. Ya sea por aportar mayor creatividad o estar más activo o por ayudar a los demás compañeros o a equipos aledaños. Ten en cuenta recompensar a esos colaboradores que demuestran mayor esfuerzo y dedicación; y no solo reconocimientos económicos, sino con cursos que ayuden a ellos y también a la empresa, ascensos, etc.

Fija objetivos

Nada está encaminado sin ellos. Plantea objetivos generales, grupales y particulares y a su vez a corto, medio y largo plazo.

A la hora de trabajar con empleados presenciales y remotos, los objetivos tienen que ser pautados particularmente con cada colaborador para después unir conclusiones en grupos, según sea necesario.

Verás que la sinergia del equipo empezará a funcionar mucho más minuciosamente y las distancias no importarán.

Crea COMUNICACIÓN

Parece fácil hablar de comunicación, pero el trabajo en equipo no funcionará sin ella.







Hayas fijado objetivos o no, sin comunicación tu empresa se volverá una torre de Babel. Ser el líder no significa que solo darás órdenes y te sentarás a esperar los resultados, más bien todo lo contrario; ser el líder demanda estar todo el tiempo junto a tu equipo, impulsando a que las cosas salgan bien y no haya fallas en la comunicación.

Genera compromiso con el equipo

El compromiso se genera básicamente con el sentido de pertenencia. Demostrarle al equipo que son importantes como pieza del rompecabezas y por qué, hará que el equipo se comprometa a seguir adelante y defenderse ante las adversidades que pueda surgir.

Sé uno más del equipo.

Eres el líder, quien comunica e intercomunica, el que impulsa al equipo a seguir adelante, fija objetivos y reconoce el esfuerzo; entonces también debes ser uno más del grupo.

Esto no significa que vas a hacerle el trabajo al resto. Significa que el grupo no estará completo si estás resaltando todo el tiempo. Si demuestras que eres uno más, el equipo te reconocerá como tal y te hará parte de ellos.

Al delegar las tareas, no dejes de mencionar las tuyas, para que el equipo sepa qué parte le corresponde a cada uno, demostrando que cada uno es un engranaje para que funcione el reloj.

Celebra los logros.

La cereza del postre no puede faltar nunca. Felicitar a todo el equipo y reconocer los logros ante todos ellos, será un factor de lo más importante para que los próximos objetivos sean ejecutados tanto o más efectivamente que los anteriores.

Sé el mejor líder, ten el mejor equipo.

¡Hasta la próxima!







