5 pasos a seguir para encontrar tu nicho de mercado

Si deseas comenzar un negocio es muy importante encontrar tu nicho de mercado óptimo.

Y siendo sinceros puede considerarse complicado ubicarnos en el mercado correcto y para muchos hasta motivo de una crisis.

Lo cierto es que muchas veces ir probando ideas, aprender de los éxitos y fracasos puede resultar una experiencia enriquecedora.







De esa manera, también, si su primer negocio no despega, siempre puede tomar lo que ha aprendido de los intentos anteriores y seguir adelante con nuevas ideas.

Si estas en este camino te invitamos a revisar estos 5 pasos útiles para encontrar tu nicho de mercado adecuado:

1. Identificar sus intereses y pasiones

Esto puede ser algo que ya has hecho. Pero, si no lo tienes, haz una lista de 10 intereses actuales y áreas de la pasión.

El negocio no es fácil, y en algún momento te pondrá a prueba. Si está trabajando en un área que no le importa, sus probabilidades de dejar de fumar aumentará en gran medida, especialmente como propietario de una primera empresa.

Esto no significa que usted necesita encontrar un ajuste perfecto. Si usted es un apasionado de algún aspecto de la gestión de la empresa, se quedará con ella. Si no te importa el tema, es posible que no puedas encontrar la unidad dentro para perseverar.







A continuación se indican algunos mensajes que le ayudarán a determinar cuáles son sus intereses y pasiones:

¿Cómo te gusta pasar el tiempo libre? ¿Qué te apetece hacer cuando no lo haces?

¿Estás suscrito a alguna revista? ¿Qué temas te gustaría aprender más?

¿A qué clubes u organizaciones pertenece?

2. Identificar los problemas que puede resolver

Con su lista de 10 temas en la mano, estás listo para comenzar a reducir tus opciones.

Para crear un negocio rentable, primero necesitas encontrar los problemas que están experimentando tus clientes de destino.

Para luego determinar si realmente puedes solucionarlos.

Aquí hay varias cosas que puede hacer para identificar problemas en nichos específicos:

Tener conversaciones uno-a-uno o sesiones de extracción de ideas con su mercados objetivos.

Asegúrese de encontrar o crear un marco para hacer preguntas que le ayuda a descubrir puntos de dolor.

Busca foros o echa un vistazo a las discusiones que se llevan a cabo. ¿Qué preguntas están haciendo las personas? ¿Qué problemas tienen?

Explore diferentes combinaciones de palabras clave en Google Trends y en el planificador de palabras clave de Google AdWords.

3. Investigue su competencia

La presencia de la competencia no es necesariamente una mala cosa.

En realidad, puede mostrar que encontraste un nicho rentable. Pero es necesario hacer un análisis exhaustivo de los sitios de la competencia.

Crea una nueva hoja de cálculo y comience a registrar todos los sitios de la competencia que encuentre.

A continuación, averiguar si todavía hay una oportunidad de destacar entre la multitud.

¿Puede clasificar aún para sus palabras clave? ¿Hay una manera de diferenciarse y crear una oferta única?

Aquí hay varias señales de que puede entrar en un nicho y tener éxito, incluso si ya hay otros sitios que lo sirven:

Contenido de baja calidad. Es fácil superar su competencia en un nicho donde otros dueños de negocios no están creando contenido de alta calidad y detallado que sirve al público.

Falta de transparencia. Muchos empresarios en línea han interrumpido industrias enteras mediante la creación de una presencia auténtica y transparente en un nicho donde otros sitios son sin rostro y demasiado corporativo.

Falta de competencia pagada. Si ha encontrado una palabra clave que tiene un volumen de búsqueda relativamente alto, pero poca competencia y publicidad pagada, definitivamente existe una oportunidad para que altere el mercado.

4. Determine la rentabilidad de su nicho

Ahora debería tener una idea bastante buena de qué nicho vas a entrar.

Tal vez usted no ha reducido su lista a un solo tema, pero es probable que haya encontrado algunas ideas que te sientes muy bien.

En este punto, es importante tener una idea de cuánto dinero tiene el potencial de hacer en su nicho.

Por lo tanto, navegar por los mejores productos en su categoría. Si usted no puede encontrar ninguna oferta, que no es una buena señal. Esto podría significar que nadie ha sido capaz de monetizar el nicho.

Anote los puntos de precio para que pueda fijar el precio de sus propios productos de manera competitiva.

También tenga en cuenta que no tiene que iniciar su negocio con una oferta de productos de su cuenta.

Puede asociarse con creadores de productos, anunciantes y propietarios de sitios en su nicho para comenzar a generar comisiones mientras trabaja en su solución única.

5. Prueba tu idea

Ahora que ya tienes toda la información para elegir un nicho, lo único que queda por hacer es probar su idea.

Una forma sencilla de hacerlo es configurar una página de destino para la preventa de un producto que está desarrollando.

A continuación, puede generar tráfico a esta página con publicidad pagada.

Incluso si no recibe pre-ventas, eso no significa necesariamente que usted no está en un nicho viable.

Podría ser que su mensajería no está muy bien, o usted no ha encontrado la oferta correcta todavía.

Al aprovechar las pruebas de división A / B, puede optimizar las conversiones y averiguar si hay algo que impida que su mercado objetivo tome medidas.







