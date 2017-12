5 Gigantes de Internet que No Conocías

Cuando se toca el tema de los gigantes de Internet, a todos se nos vienen a la mente las mismas empresas de siempre: Amazon, Facebook, Twitter y Google . Sin embargo, también existen otros imperios online que, aunque no son tan conocidos en el mundo occidental, reciben cientos de millones de visitas y son los líderes absolutos en algunas regiones del mundo, capaces incluso de sobrepasar a los mismísimos Google o Facebook en sus mercados locales. Conozcamos un poco más algunos de estos gigantes de Internet.

Gigantes de Internet en el Mundo Oriental

Baidu: Buscador líder en China y en algunos países del entrono como Corea del Sur. Su diseño y funcionalidades son similares a las de Google e incluye la posibilidad de búsqueda de noticias, imágenes y canciones, entre otras funciones.

QQ: La red social más popular en China con más de 800 millones de usuarios. Empezó como un servicio de mensajería instantánea pero posteriormente incorporó nuevas funciones que lo asemejan más a otras redes sociales como Twitter o Facebook, que siguen estando restringidas en China (lo que explica parte de su éxito).

Alibaba: Podríamos decir que Alibaba es la web china más internacional, aunque su mercado principal sigue siendo el asiático. Se trata del sitio web más grande del mundo en cuanto a compra-venta de mayoristas. Por otro lado, Taobao.com, que también forma parte de Alibaba, es otro gigante del comercio electrónico pero más centrado en el consumidor final. Su concepto es similar al de e-Bay, con subastas on-line.

Yandex: Es el equivalente de Baidu en China o de Google en otras partes del mundo pero centrado en el mercado ruso. Este buscador/portal web es el sitio web más visitado de Rusia.

Mail.ru: Popular servicio de email que, además, ha ido incorporando otras muchas funciones como buscador web, servicios de blooging, etc. Se encuentra en el top 5 de las páginas más visitadas de Rusia y es la página más visitada en algunos países del entorno como Kazajistán.

Su Estrategia de Internacionalización a Debate

¿Conocias estos 5 Gigantes de Internet? Para ser sincero, yo no conocía la existencia de algunos de ellos hasta hace poco, lo que me pregunte si quizás la estrategia seguida por alguna de ellos ha sido la correcta. No me malinterpretéis, a la vista está que el éxito en sus mercados locales es incontestable. Sin embargo, ¿por qué no se han expandido más allá de su área de proximidad como si lo ha hecho Google o Facebook?

En algunos de los casos anteriores, como el de QQ, el sitio tardo años en ser traducido del chino, su idioma original, al inglés, con lo que la plataforma perdió millones de usuarios potenciales en todo el mundo.

En otros casos, como el de Yandex o Alibaba, todo parece indicar que es la competencia de otras webs ya establecidas lo que ha dificultado su expansión internacional. Junto a todo esto, también debemos considerar las diferencias culturales entre países que, en muchas ocasiones, también se mantienen en la red. En cualquier caso, esta cuestión está totalmente abierta a debate, por lo que me gustaría leer vuestras opiniones.

